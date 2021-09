Toyota Mirai zastąpi klasyczne taksówki

Pomysł, by wprowadzić do użytku wodorowe taksówki i zastąpić nimi samochody spalinowe, pojawił się w stowarzyszeniu taksówkarzy zawodowych FPTM (Federación Profesional del Taxi de Madrid). Projekt o wartości 100 milionów euro obejmuje zarówno sfinansowanie 1 000 samochodów, jak i infrastruktury tankowania zielonego, czyli ekologicznego wodoru. Pierwsze wodorowe Toyoty Mirai wyjadą na ulice Madrytu w 2022 roku, a cała flota powstanie do 2026 roku.

W projekcie obok FPTM i Toyoty Spain biorą udział Madrileña Red de Gas, Fotowatio Renewable Ventures (FRV), Grupo Ruiz oraz PwC. Toyota dostarczy hiszpańskim taksówkarzom sedany Mirai drugiej generacji z elektrycznym napędem o mocy 182 KM, zasilanym wodorowymi ogniwami paliwowymi. Auta mają zasięg 650 km, a ich tankowanie trwa kilka minut.

Aby pomóc taksówkarzom przestawić się na samochody zasilane wodorem, stowarzyszenie FPTM będzie je im oferowało w systemie taxi-as-a-service. Umożliwi to kierowcom korzystanie z pojazdu wodorowego po konkurencyjnych kosztach w porównaniu z konwencjonalnymi samochodami i bez wstępnych opłat.

Toyota Mirai

Samochody będą napędzane zielonym, czyli w pełni ekologicznym wodorem, produkowanym przez elektrolizer wody o mocy 10 MW, zasilany prądem z elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20 MW. Instalację wybudują Madrileña Red de Gas oraz Fotowatio Renewable Ventures. W miarę wzrostu zapotrzebowania na wodór będzie ją można rozbudować.

Floty wodorowych Mirai na świecie

Madryt nie jest jedynym miastem, które inwestuje w wodorową motoryzację. W Paryżu realizowany jest podobny duży projekt, gdzie 600 taksówek z silnikami Diesla jest stopniowo zastępowanych Toyotą Mirai, co potrwa do 2024 roku. Wodorowe sedany wożą pasażerów po Paryżu i okolicach pod marką Hype. Spółka HysetCo, do której należy Hype, ma nadzieję wymienić jedną trzecią taksówek w regionie, czyli około 10 000 samochodów, na auta wodorowe przed Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi 2024.

Toyoty Mirai pracują w roli taksówek także m.in. w Londynie i w Niderlandach, a obecnie powstaje taka oferta w Oslo. W Niemczech firma ride-sharingowa CleverShuttle oferuje swoim klientom flotę 45 wodorowych Toyot. Do końca 2022 roku Toyoty Mirai zostaną udostępnione w serwisie car-sharingowym KINTO Share w Szwecji. Wypożyczalnie samochodów oferują swoim klientom sedany Mirai m.in. w Japonii czy w Wielkiej Brytanii.