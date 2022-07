Biały Dom podpisał ustawę o rozwoju infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Na liście prywatnych firm, które zostały zobowiązane do odpowiednich działań, znalazła się oczywiście także Tesla.

Więcej ładowarek = wygodniejsze podróżowanie

Wszystkim kierowcom, niezależnie od miejsca zamieszkania, w kwestii przejścia na użytkowanie samochodu elektrycznego towarzyszy jedna obawa - zasięg samochodu a sieć ładowarek. Nie inaczej jest w USA. Dlatego też Biały Dom podjął decyzję o uruchomieniu programu wsparcia prywatnych firm, które łącznie na rozwój infrastruktury mają wyłożyć 700 mln dolarów. Dzięki temu w USA ma powstawać 250 tys. nowych ładowarek rocznie.

Jeszcze w tym roku Tesla ma wyposażyć swoje ładowarki w złącza CCS i odpowiednie oprogramowanie, tak aby mogli z nich korzystać także właściciele aut innych marek. Do inwestycji w ładowarki zobowiązał się także Siemens, który w ciągu czterech lat chce postawić w USA ponad milion ładowarek, z czego 10 tys. Superchargerów rozmieszczonych w 1800 lokalizacjach.

Tesla w Europie wyprzedziła USA

Od początku roku Tesla rozpoczęła proces udostępniania swojej europejskiej sieci szybkich ładowarek właścicielom aut innych marek. Z początku było to kilka stacji w Holandii (jeszcze w ubiegłym roku), a później rozszerzono to na wszystkie holenderskie stacje oraz wybrane lokalizacje w Norwegii i Francji. W maju natomiast poinformowano o tym, że Tesla udostępni innym użytkownikom aut elektrycznych część swoich ładowarek także w Austrii, Belgii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Tym samym Tesla stała się największym w Europie operatorem stacji ładowania o mocy powyżej 150 kW. Władze Tesli stopniowo będą udostępniać kolejne stacje ładowania i monitorować wpływ takiego posunięcia na dostępność punktów ładowania. W Europie ładowarki Tesli mają już złącze CCS, którego amerykańskie stacje do tej pory nie posiadały. Wszystko wskazuje więc na to, że w przyszłości i polskie ładowarki Tesli będą ogólnodostępne.

Ładowanie samochodu innego niż Tesla na szybkiej ładowarce wiąże się z dodatkowymi kosztami operacyjnymi. W związku z tym stawka za kWh różni się w zależności od lokalizacji stacji. Na przykład we Francji na jednej ze stacji zapłacimy 0,57 euro za kWh. Możemy także wykupić miesięczny abonament, który we Francji kosztuje 13 euro i obniża koszt ładowania do 0,40 euro za kWh.

