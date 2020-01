Straż miejska dostała elektryczne samochody

W poniedziałek przed stołecznym ratuszem na placu Bankowym odbyło się uroczyste przekazanie pięciu nowych, elektrycznych aut dla funkcjonariuszy Ekopatrolu straży miejskiej. Kluczyki strażnikom przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie /Jan Bielecki /East News

"Bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mógł przekazać te samochody Ekopatrolowi" - powiedział podczas wydarzenia prezydent Warszawy.

Reklama

Podkreślił również, że Ekopatrol robi "kawał dobrej roboty", bo pomaga przede wszystkim zwierzętom, które takiej pomocy potrzebują. "Udało się wyposażyć nasz Ekopatrol w bardzo nowoczesny sprzęt, który jest przyjazny środowisku. To bardzo istotne w kontekście tego, że chcemy walczyć z ociepleniem klimatycznym, ale również ma to swój praktyczny wymiar, dlatego że te samochody będą mogły się poruszać po buspasach i w związku z tym szybciej dojechać na miejsce." - powiedział.

Głos zabrał również komendant Straży Miejskiej Zbigniew Leszczyński. "W imieniu własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy straży miejskiej serdecznie dziękuję za przekazanie nam tych pięciu nowoczesnych samochodów, które będą ogromnym wsparciem dla funkcjonariuszy straży miejskiej" - powiedział Leszczyński.

Przekazane przez prezydenta samochody to elektryczne Renault Kangoo ZE, które zostały sfinansowane z budżetu miasta. Każdy samochód jest wyposażony w klatki wykonane z tworzywa sztucznego do transportu zwierząt. W wyposażeniu pojazdu jest również sprzęt służący to chwytania zwierząt, w tym chwytaki weterynaryjne, podbieraki, pętlę do chwytania psów, zestaw do odławiania węży oraz specjalne koło MDC z siatką do odławiania zwierząt.

Dodatkowo pojazdy wyposażone są w GPS oraz rejestratory zapisujące obraz z kamer z przedpola pojazdu oraz tyłu samochodu. W związku z zakupem nowych samochodów, na terenie siedziby straży miejskiej przy ulicy Sołtyka zostały zainstalowane stacje do ładowania pojazdów elektryczny. Według urzędników, w pełni naładowane auta będą mogły przejechać minimum 120 kilometrów.

Koszt zakupu samochodów wyniósł ponad milion złotych.

Według danych statystycznych przekazanych przez stołeczny ratusz, Ekopatrol w 2019 roku pomógł prawie 10 tys. zwierząt, z czego ponad 50 procent stanowiły ptaki, 47 procent ssaki, a 2,5 procent gady.