Seres to chińska marka oferująca elektryczne pojazdy, która aktualnie wchodzi w skład koncernu Dongfeng Sokon Automobile. Przedsiębiorstwo wywodzi się z chińsko-amerykańskiej firmy SF Motors założonej z kolei na bazie kalifornijskiego start-up'u w 2016 roku.

Pod koniec 2016 roku do SF Motors dołączył Martin Eberhard związany wcześniej z Teslą. Po kolejnych trzech latach przedsiębiorstwo wycofała się z USA i od tamtej pory znane jest pod marką Seres a ich pierwszym prototypem był model SF5. Potem w 202o roku pojawił się w ofercie kompaktowy crossover, czyli Seres 3.

Za import tych pojazdów na polskim rynku odpowiada z kolei litewska spółka Busnex, która oferuje markę Seres także na Łotwie, Litwie i w Estonii.

Seres 3 w Polsce: 66 sprzedanych sztuk i 12 punktów dealerskich

Od początku roku jedyny w ofercie Seres 3 sprzedał się w liczbie 66 sztuk a przedstawiciele marki stopniowo zwiększają liczbę dealerów oferujących ten model.

W tym momencie w Polsce marka Seres współpracuje już kilkoma dealerami z 12 lokalizacjach, w tym w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Kaliszu, Łodzi, Szczecinie, Katowicach czy Bydgoszczy.

Zdjęcie Seres 3 jest dostępny wyłącznie w jednej, ale bardzo bogato wyposażonej wersji zawierającej np. system kamer 360° czy skórzaną tapicerkę na fotelach i desce rozdzielczej /

Co ciekawe, elektryczne auta są dostępne niemal od ręki, co nie jest w tych czasach czymś oczywistym. - Nasz plac stockowy znajduje się w Wilnie, więc cały proces przetransportowania pojazdu to 2 dni robocze - zapewnia Andrzej Gołębiowski, PR & Marketing Manager Busnex Poland, dodając, że centralny magazyn z częściami zamiennymi też znajduje się na Litwie, co oznacza również tylko 2 dni oczekiwania na zamówione podzespoły.

Importer podaje, że Seres 3 potrafi rozpędzić się do 155 km/h a przyspieszenie do "setki" trwać ma 8,9 sekundy. Do tego bateria o pojemności 53 kWh pozwalać powinna na przejechanie do 329 kilometrów i jest objęta gwarancją na 8 lat lub 120 000 kilometrów.

- Jeżeli pierwotne wartości spadną o więcej niż 70 proc. wówczas zestaw akumulatorów zostanie wymieniony na nowy w ramach trwającej gwarancji a nowa bateria otrzyma gwarancję na kolejne 8 lat lub 120 000 kilometrów - zaznacza Andrzej Gołębiowski.

Jeżeli jednak ktoś potrzebowałby większego bezemisyjnego auta, to w Polsce od IV kwartału 2022 roku ma być już w ofercie model SF 5 z zasięgiem do 500 kilometrów oraz z prędkością maksymalną dochodzącą do 255 km/h. Przyspieszenie? Sprint od 0 do 100 km/h ma trwać tylko 3,5 sekundy!

