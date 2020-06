Seat MÓ - nowa marka skoncentrowana na "miejskiej mobilności"

Seat ogłosił powstanie nowej marki - Seat MÓ, skoncentrowanej na miejskiej mobilności. Pierwszymi pojazdami marki są elektryczny skuter eScooter 125 oraz elektryczna hulajnoga eKickScooter 65.

Zdjęcie Seaty MÓ /

Pierwszą odsłoną strategii nowej marki są dwa jednoślady. Modele skutera MÓ eScooter 125 i hulajnogi elektrycznej MÓ eKickscooter 65 zostały zaprojektowane "jako odpowiedzi na różnorodne, dynamicznie zmieniające się potrzeby miejskiego stylu życia". Wprowadzenie pojazdów na poszczególne rynki będzie stopniowe i dostosowane do regulacji prawnych w danym kraju.



MÓ eScooter 125 będzie dysponował silnikiem o mocy 9 kW - co stanowi ekwiwalent silnika spalinowego o pojemności 125 ccm - który zapewni prędkość maksymalną 95 km/h i przyspieszenie od 0 do 50 km/h w jedyne 3,9 sekundy. Podczas jazdy kierowca będzie mógł korzystać z trzech trybów jazdy: City, Sport oraz Eco. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 5,6 kWh zapewni zasięg do 125 km, co oznacza, że prywatnym użytkownikom jedno ładowanie wystarczy średnio na tydzień jazdy po mieście.



Zdjęcie Seat MÓ eScooter 125 /

Ładowanie eScootera 125 będzie możliwe nie tylko na stacjach ładowania, ale też we własnym domu - akumulator pojazdu można łatwo wyjąć i podłączyć do normalnego gniazda zasilania. Rozwiązanie to pozwala również na szybką wymianę akumulatora, co szczególnie przyda się w przypadku wykorzystywania eScootera w ramach floty.



Zdjęcie Seat MÓ eScooter 125 /

Seat MÓ eScooter 125 będzie dostępny w trzech kolorach: Daring Red, Dark Aluminium oraz Oxygen White. W jednośladzie przewidziano wiele wygodnych rozwiązań, jak schowek mieszczący dwa kaski oraz dwa porty USB umożliwiające podróżującym naładowanie telefonu. W przypadku użyczenia pojazdu, jego właściciel może śledzić pozycję i status eScootera z pomocą aplikacji mobilnej. Wersja flotowa pojazdu, oferowana w kolorze Dark Aluminium, będzie wyposażona dodatkowo we wsteczny bieg ułatwiający manewrowanie, kufer na kaski oraz uchwyt na telefon.

Z kolei elektryczna hulajnoga MÓ eKickScooter 65 ma akumulator pojazdu o powiększonej pojemności 551 Wh i zapewnia zasięg do 65 km. Moc 350 W pozwoli na pokonanie podjazdów o nachyleniu 20 stopni. By zapewnić wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa jazdy, w eKickScooterze 65 zamontowano bezdętkowe opony pneumatyczne oraz hamulec tarczowy w tylnym kole.



Zdjęcie Seat MÓ eKickScooter 65 /

Większą widoczność hulajnogi zapewniają boczne i tylne powierzchnie odblaskowe, przednie i tylne światła oraz oddzielne światło stop. Prędkość maksymalna została dostosowana do regulacji wprowadzanych w kolejnych krajach europejskich i wynosi 20 km/h. Kierujący eKickScooterem 65 będzie mógł wybrać jeden z trzech trybów jazdy - Eco, Drive lub Sport.



Uzupełnieniem oferty jednośladów Seata jest hulajnoga elektryczna MÓ eKickScooter 25, znana wcześniej pod nazwą EXS KickScooter. Pojazd umożliwia przejazd do 25 km na jednym ładowaniu, a prędkość maksymalna została ustalona na 25 km/h.