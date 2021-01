Po Polsce jeździ już prawie 10 tys. aut elektrycznych

Na koniec 2020 r. liczba zarejestrowanych w Polsce aut z wtyczką przekroczyła 20 tys.; tylko w grudniu zarejestrowanych zostało rekordowe 1 855 takich samochodów - podał Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. 17 proc. z wszystkich elektryków zarejestrowanych w ub.r. pochodzi z importu. Z tymże "aut z wtyczką" nie należy mylić z "elektrycznymi".

Do końca minionego roku zarejestrowano 20 181 "aut z wtyczką", z czego 9751 sztuk stanowiły modele elektryczne (48,3 proc. parku), a 10 430 sztuk - hybrydy plug-in (udział 51,7 proc.). Co ciekawe, blisko połowa została zarejestrowana w minionym roku - 9996 sztuk, czyli ponad 2-krotnie więcej niż w 2019 roku (4591 sztuk) - podał Samar. Dlaczego dane dotyczące elektryków i plug-inów podawane są łącznie, choć to zupełnie inne rodzaje napędów? To naprawdę dobre pytanie...



Samar dodał, że w grudniu 2020 roku również padł rekord przyrostu - zarejestrowanych zostało 1855 "wtyczkowozów", a aż 1673 z nich pochodziły z krajowych salonów dealerskich. To dokładnie taka sama liczba, jak ubiegłoroczny import. Jaka z nich część to były samochody elektryczne? Nie wiadomo.



Biorąc pod uwagę cały miniony rok - tendencja jest podobna. Zdecydowana większość aut zarejestrowanych w 2020 roku pochodzi z polskich salonów (8323 sztuk, udział 83 proc.). Natomiast w skali globalnej liczby aut elektrycznych i hybryd plug-in zarejestrowanych w Polsce, z salonów pochodzi 14 543 sztuk, co stanowi 72 proc. rynku. 5638 samochodów sprowadzono do Polski z zagranicy jako pojazdy używane - czytamy.



Z raportu wynika, że zbliżone proporcje do rynku modeli klasycznych wykazuje porównanie uwzględniające typ właściciela aut z wtyczką - firmy 70 proc. i osoby fizyczne 30 proc. Ponad dwukrotnie więcej samochodów elektrycznych i hybryd plug-in zarejestrowały dotychczas firmy (14 084 sztuki), osoby prywatne są właścicielami pozostałych 6097 aut.



Według Samaru, najpopularniejszą marką wśród elektryków jest Nissan - 2029 sztuk, a najpopularniejszym modelem - Nissan Leaf - 1795 sztuk. Czołówkę goni Skoda Citigo, która w 2020 roku miała więcej nowych rejestracji niż leader - z wynikiem 518 sztuk zajmuje w zestawieniu modeli czwartą pozycję.



W analogicznym zestawieniu hybryd plug-in liderem jest BMW (2704 sztuk), a najliczniej reprezentowanym modelem - jedyny w czołowej piątce Japończyk - Mitsubishi Outlander PHEV (960 sztuk). Podobnie jak w grupie BEV, wśród hybryd plug-in coraz bardziej "rozpycha się" Skoda. Model Superb z okrągłym wynikiem 500 sztuk zajmuje już 5. miejsce w rankingu modeli - czytamy w raporcie.



Samar podał, że stale rośnie popularność Tesli, która niedługo przekroczy barierę 1000 egzemplarzy - obecnie jest ich w Polsce 944 sztuk.