Oto projekty polskich elektrycznych dostawczaków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy etap konkursu na opracowanie samochodów dostawczych o napędzie elektrycznym zasilanym z sieci lub ogniw paliwowych wodorowych. Oto wizualizacje czterech zwycięskich projektów.

Obok projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera, który należy do czterech koncernów energetycznych kontrolowanych przez Skarb Państwa, rząd - z pieniędzy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wspiera także całkowicie komercyjne projekty budowy elektrycznych i wodorowych samochodów dostawczych.

Ten projekt, zamiast rywalizacji na najbardziej konkurencyjnym rynku osobowych aut kompaktowych, gdzie ma wystartować Izera, może jeszcze wstrzelić się w jedną z ostatnich nisz - pojazdów o napędzie elektrycznym o masie do 3,5 tony (kategorii N1) zasilanych z baterii lub ogniw paliwowych o zabudowie przygotowywanej pod klientów. To do nich popłynąć mają pieniądze z jednego z najnowszych konkursów Narodowego centrum Badań i Rozwoju pod nazwą e-VAN.

NCBiR spośród kilkunastu zainteresowanych firm wybrał 10, które rywalizowały w pierwszym etapie konkursu, przedstawiając koncepcje aut elektrycznych i wodorowych, a wśród nich wyłonił właśnie cztery firmy (po dwie z autami elektrycznymi i dwie z wodorowymi), które przeszły do drugiego etapu. W jego ramach, za ok. 3 mln zł i w ciągu 12 miesięcy, firmy mają teraz przygotować dokumentację techniczną pojazdów.

Wśród nich NCBiR chce wyłonić do III etapu dwie firmy, które dostaną po ok. 14 mln zł, które w ciągu kolejnych 12 miesięcy mają przygotować prototypy pojazdów z zabudowami. Ostatnim, opcjonalnym etapem, będzie przygotowanie tych aut do produkcji, o ile firmy i NCBiR (będzie mieć udział w prawach do pojazdu) uznają, że jest szansa na komercjalizację projektu.



NCBiR przekazał portalowi WysokieNapieice.pl niepublikowane dotąd wizualizacje wszystkich czterech projektów, które przez kolejny rok będą teraz rywalizować w ramach drugiego etapu konkursu e-VAN. Oto one:

1. miejsce. Innovation AG. Samochód dostawczy o napędzie elektrycznym ładowanym z sieci elektrycznej:

2. miejsce. Autobox Innovations. Samochód dostawczy o napędzie elektrycznym ładowanym z sieci elektrycznej:

3. miejsce. Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki oraz IWOS Sp. z o.o. Samochód dostawczy o napędzie elektrycznym zasilanym z ogniw paliwowych:





4. miejsce. Konsorcjum: Fabryka Samochodów Osobowych Syrena w Kutnie, MPOWER oraz Ekoenergetyka Polska. Samochód dostawczy o napędzie elektrycznym zasilanym z ogniw paliwowych:





Bartłomiej Derski