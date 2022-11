Od dziś jest patent na 30 proc. zniżki na stacjach. Ale trzeba płacić kartą

Użytkownicy samochodów elektrycznych, którzy pobiorą nową aplikację EV Klub Polska, mogą zapłacić kartą Visa za ładowanie swoich pojazdów na stacjach sieci GreenWay Polska z 30% rabatem. Akcja potrwa do końca roku.

Rabat na stacjach GreenWay do końca roku

By załadować samochód elektryczny na stacjach GreenWay czy GO+EAuto z 30-proc. upustem, trzeba pobrać i zarejestrować się w aplikacji EV Klub Polska, a następnie dokonać płatności z użyciem karty Visa. Visa chce w ten sposób wspierać upowszechnienie wygodnych, szybkich i bezpiecznych metod płatności w punktach ładowania pojazdów elektrycznych.

Program to efekt współpracy Visa i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w partnerstwie z GreenWay, GO+EAuto i EV Klub Polska, czyli klub użytkowników i entuzjastów samochodów elektrycznych zrzeszający 5 tysięcy członków. To on stworzył aplikację mobilną, która pozwala uzyskać zniżki.

- Dzięki współpracy z naszymi partnerami strategicznymi, tj. Visa, GreenWay Polska oraz GO+EAuto, możemy zaoferować członkom klubu od 10 do 30% rabatu na ładowanie, na blisko tysiącu punktów ładowania w całym kraju. A to tylko część benefitów, jakie są oferowane za pośrednictwem aplikacji - dodaje Łukasz Lewandowski.

Zniżki na GreenWayu i nie tylko

Aplikacja oferuje 20 różnych funkcjonalności. Zawiera np. aktualizowaną na bieżąco mapę z bazą wszystkich stacji ładowania w Polsce, a także przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o aktualnej dostępności wybranej stacji ładowania oraz poszczególnych złączy. W aplikacji są też dostępne m.in. zniżki na zakup wallboxa, detailing auta czy nocleg w hotelu; forum dyskusyjne; komunikator umożliwiający bezpośredni kontakt z innymi użytkownikami samochodów elektrycznych; dostęp do aktualności ze świata elektromobilności, a także możliwość podzielenia się swoją opinią na temat użytkowanego pojazdu elektrycznego czy infrastruktury ładowania.

- Płynne przejście na pojazdy elektryczne i ich popularyzacja wśród konsumentów powinny być wspierane przez branżę technologii EV, a także przez regulatorów rynku i decydentów. (...) Chcemy współtworzyć rozwiązania odpowiadające ich potrzebom oraz wspierać edukację w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce - powiedziała Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa.

- Bardzo nas cieszy zaangażowanie Visa w obniżanie kosztów podróży samochodem elektrycznym. Jazda elektrykiem wciąż jest znacznie tańsza od jazdy autem spalinowym, ale wzrosty cen energii są odczuwalne i przełożyły się niekorzystnie na ceny ładowania. Akcja rabatowa naszego partnera jest w stanie te zmiany w istotnym stopniu zniwelować. To dla kierowców duża wartość - mówi Rafał Czyżewski, Prezes GreenWay Polska.