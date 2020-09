Nowe stacje ładowania aut elektrycznych

​Do końca roku otwartych zostanie pięć stacji ładowania samochodów elektrycznych w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP), położonych przy autostradach i trasach szybkiej obsługi - poinformowała w środowym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie Stacja ładowania samochodów elektrycznych /Piotr Kamionka /Reporter

Nowe stacje będą zlokalizowane w MOP-ach wzdłuż trasy S8 i autostrady A4. Chodzi o MOP Jonas Południe (S8), Jonas Północ (S8), Guzew Północ (S8), Proboszczowice (A4) i Jankowice Wielkie (A4). Każda stacja będzie wyposażona w co najmniej dwa punkty ładowania.

GDDKiA zapowiada, że do końca tego roku ogłosi przetargi na stacje ładowania samochodów w kolejnych 38 lokalizacjach w ciągu autostrad i dróg ekspresowych, które będą realizowane w najbliższych latach.



Jak przypomina GDDKiA umowa na dzierżawę MOP podpisywana jest na 10 lat. Termin na uruchomienie punktów ładowania to 12 miesięcy od przekazania nieruchomości. Od dzierżawców GDDKiA wymaga, aby punkty ładowania pojazdów elektrycznych były ogólnodostępne, tj. wyposażone w złącza ogólnie używane na terenie UE przez użytkowników pojazdów elektrycznych.



Pierwsza stacja ładowania samochodów elektrycznych, która powstała po ogłoszeniu przetargu przez GDDKiA, została otwarta w ostatni poniedziałek. To obiekt zlokalizowany na MOP Wierzbnik przy autostradzie A4.