Nissan przygotował ofertę dla osób korzystającej z rządowej dopłaty

26 czerwca ruszają dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nissan przygotował oferty dla różnych klientów w ramach programów „Zielony samochód”, „eVAN” oraz „Koliber”.

Nissan Leaf

Od piątku, 26 czerwca zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy będą mogli składać elektroniczne wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu z napędem bezemisyjnym. Jak zapowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej największe dopłaty uzyskają chętni na samochody dostawcze (do 70 tys. zł) oraz kupujący pojazdy z przeznaczeniem na taksówkę (do 25 tys. zł). Decyzja ta jest podyktowana największym generowanym przebiegiem w skali roku, a więc optymalnym efektem ekologicznym.

Nissan od dawna przygotowany jest do uruchomienia sprzedaży podlegającej dofinansowaniu. Jak zapewnia Paweł Powalski, EV & Infrastructure Marketing Manager, Nissan Sales CEE: "Jako lider sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce robimy bardzo dużo, by zdynamizować ten rynek, dlatego tym bardziej cieszy nas, że długo wyczekiwany program dopłat w końcu zostanie uruchomiony. To krok w dobrym kierunku, który ma szanse pobudzić kupujących do decyzji o nabyciu przyjaznego środowisku samochodu bezemisyjnego, tak jak ma to miejsce w innych krajach europejskich."

Nissan swoją ofertę dla chętnych na zakup pojazdu z napędem elektrycznym przygotował jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, znacząco obniżając cenę Nissana Leafa, i oferta ta jest nadal aktualna. Klienci mają wybór spośród kilku wersji tego modelu w cenach zarówno poniżej 125 000, jak i do 150 000 zł. Jak dodaje Powalski: "Samochody są dostępne od ręki, a zatem kierowcy, którzy wybiorą nasz flagowy model, będą mogli bardzo szybko cieszyć się z jazdy 100-procentowo elektrycznym samochodem. Czekamy na start naboru pierwszych wniosków i na kolejne etapy programu w najbliższych miesiącach."

Co oferuje Nissan w ramach każdego z programów dofinansowania?

Program "Zielony samochód" zakłada 15-procentowe dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego i dotyczy pojazdów, których cena nabycia nie przekracza 125 tys. zł. W ramach tego programu, w salonach Nissana będzie można nabyć Leafa z rocznika 2019. Klient indywidualny może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wersji Acenta o mocy 150 KM, z akumulatorem 40 kWh i ładowarką pokładową 3,6 kW, który w wersji bazowej oferowany jest w promocyjnej cenie 117 550 zł (cena katalogowa to 155 500 zł) oraz Acenta z ładowarką 6,6 kW w cenie 119 750 zł (cena katalogowa 157 700 zł). W limicie cenowym mieszczą się wszystkie egzemplarze wersji Acenta 40 kWh, nawet z dodatkowym wyposażeniem w postaci pakietu zimowego, czyli podgrzewanej kierownicy oraz podgrzewanych przednich i tylnych siedzeń, a także pakietu Nissan AVM, składającego się z systemu kamer 360° oraz przednich i tylnych czujników parkowania.

Nissan Leaf

Program "e-VAN" umożliwia uzyskanie 30-procentowego dofinansowania zakupu elektrycznego samochodu dostawczego kategorii N1 przez przedsiębiorców. W tym programie nie ma określonego limitu cenowego zakupu pojazdu. Zainteresowani wymianą wysłużonych pojazdów użytkowych w swojej firmie, w salonach japońskiego producenta mogą znaleźć elektrycznego vana e-NV200. Akumulator o pojemności 40 kWh zapewnia zasięg 200 km w cyklu mieszanym oraz 301 km w cyklu miejskim, a złącze CHAdeMO umożliwia uzupełnienie energii do 80% pojemności już w 40 minut. Van e‑NV200 jest standardowo wyposażony w pokładową ładowarkę 6,6 kW, umożliwiającą ładowanie z tą mocą na stacjach półszybkiego ładowania lub za pomocą domowej czy biurowej ładowarki naściennej. Jak na kompaktowe wymiary zewnętrzne, e-NV200 ma sporą przestrzeń ładunkową - 4,2 m3. Standardowo wyposażony jest w automatyczną klimatyzację, inteligentny kluczyk i-Key, kamerę cofania oraz tempomat z ogranicznikiem prędkości, a w wyższej wersji dodatkowo w system nawigacji NissanConnect.

Program "Koliber" to pilotażowa dotacja w wysokości 20 proc. dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Warunkiem jest zakup samochodu elektrycznego, którego koszt nie przekracza 150 000 zł. Beneficjenci tego programu mają do wyboru trzy odmiany Nissana Leaf z akumulatorem 40 kWh - wspomnianą już podstawową Acentę oraz wyższe, lepiej wyposażone wersje N-Connecta i Tekna. W obu ostatnich wariantach wyposażenia warto wymienić 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, system kamer 360°, przednie i tylne czujniki parkowania czy pakiet zimowy, a w wersji Tekna dodatkowo m. in. system nagłośnienia Bose z 6 głośnikami, w pełni ledowe reflektory czy zaawansowany system wspomagania kierowcy ProPILOT.

Nissan e-NV200

Wyniki sprzedaży samochodów elektrycznych od początku tego roku pokazują, że coraz więcej Polaków jest gotowych na zmianę samochodu ze spalinowego na elektryczny - po pierwszych 5 miesiącach, przy ogólnym spadku rynku o blisko 38 proc., pojazdy elektryczne zanotowały 4 proc. wzrostu, a obydwa elektryczne modele Nissana (Leaf i e-NV200) podwoiły swoją sprzedaż i są liderami w swoich kategoriach. Dlatego, jak przypuszcza Paweł Powalski: "Dodatkowy impuls w postaci dofinansowania trafi na podatny grunt i świadomego użytkownika. Liczymy na to, że będzie to sygnał do uruchomienia w niedługim czasie kolejnych etapów dopłat i zwiększenia puli przeznaczonych na nie środków."

Dopłaty mogą stać się kolejnym bodźcem dla Polaków do zmiany środków transportu na te bardziej ekologiczne, i co ważne, bardziej ekonomiczne. W Polsce coraz prężniej rozwija się infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. Rośnie liczba ładowarek nie tylko w miastach, ale również na trasach. Producenci oferują z kolei wygodne rozwiązania na potrzeby domowe - u dealerów Nissana dostępne są ładowarki naścienne o mocy 7 lub 22 kW z opcją usługi instalacji.