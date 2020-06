Nissan liderem rynku elektryków w Polsce

W rankingu sprzedaży samochodów elektrycznych za okres styczeń – maj 2020 r. Nissan jest niekwestionowanym liderem. Tylko w tym czasie marka sprzedała 181 pojazdów bezemisyjnych, co oznacza wzrost o 99 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku Nissan zdystansował konkurentów i jest numerem jeden na rynku pojazdów elektrycznych w naszym kraju. Do końca maja 2020 r. marka Nissan zanotowała znaczący wzrost sprzedaży w segmencie samochodów bezemisyjnych i może pochwalić się blisko stuprocentowym wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. W okresie styczeń - maj 2020 z salonów Nissana w Polsce wyjechało do klientów 181 samochodów elektrycznych. W analogicznym okresie w 2019 roku marka sprzedała ich 91.

W tej puli znakomita większość, aż 163 sztuki, to model Leaf. Sprzedaż tego modelu wzrosła, podobnie jak w ujęciu całościowym, blisko dwukrotnie w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Numerem jeden sprzedaży wśród elektrycznych samochodów dostawczych okazał się również model z tej samej stajni - użytkowy e-NV200, którego sprzedaż w porównaniu rok do roku wzrosła o 100 proc. Model ten oferowany jest w odmianie dostawczej, ale także osobowej - Evalia, jest więc w stanie zaspokoić potrzeby szerokiej grupy odbiorców.