Na niektórych stacjach będzie można ładować auta za darmo

​Ze względu na trudną sytuację klientów w związku z pandemią, GreenWay czasowo zawiesza niektóre opłaty za usługi - poinformowała spółka. Dotyczy to abonamentów za ładowanie aut elektrycznych i opłat za zarządzanie stacjami w branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Zdjęcie Stacja ładowania Greenway /Tomasz Kawka /East News

Jak czytamy w piątkowym komunikacie, GreenWay wspiera akcję #zostańwdomu, "gdyż jest to najlepszy sposób na szybkie ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii". Firma chce jednocześnie wspierać także swoich klientów i partnerów biznesowych w tym trudnym czasie.

Dlatego działająca na rynku stacji i usług ładowania pojazdów elektrycznych spółka zdecydowała o zniesieniu w kwietniu miesięcznych opłat za subskrypcję usług ładowania "dla wszystkich klientów posiadających na koniec marca pakiet Energia Plus oraz Energia Max". Firma, jak dodano, chcąc pomóc swoim klientom z branży hotelarskiej i gastronomicznej, zaprzestała na czas epidemii pobierania miesięcznych opłat za usługi w zakresie zarządzania stacjami ładowania włączonymi do sieci GreenWay i należącymi do podmiotów z tych branż.



"Przeniesienie pracy z biura do domu spowodowało ograniczenie w przemieszczaniu się samochodami, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na korzystanie ze stacji ładowania zmalało. Część z naszych partnerów biznesowych przechodzi przez bardzo trudny okres. Chcemy im pomóc (...) stąd decyzja o czasowym wstrzymaniu pobierania niektórych opłat" - podkreślił prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski, cytowany w komunikacie.