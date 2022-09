"Mój elektryk" działa pełną parą. Ile samochodów już dofinansowano?

Wartość przyznanego dofinansowania to 98 mln zł.

Ponad 3100 dopłat na 98 mln zł

W pierwszym roku funkcjonowania ścieżki leasingowej w programie "Mój elektryk" do BOŚ wpłynęło ponad 4,1 tys. wniosków, z czego ponad 3,1 tys. zostało zaakceptowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jak na razie przyznano w ramach dopłat 98 mln zł.

Bank wyjaśnił, że największym zainteresowaniem cieszyły się samochody osobowe - 2,6 tys. z dotychczas zaakceptowanych przez NFOŚiGW wniosków dotyczyło właśnie tego typu pojazdów, a łączna wartość przyznanych dopłat wyniosła 79,5 mln zł. W przypadku pojazdów dostawczych, zaakceptowanych zostało 480 wniosków na kwotę 27 mln zł. Ponadto, klienci firm leasingowych uzyskali dofinansowanie leasingu 70 pojazdów dwu- i trójkołowych.

"Mój elektryk" sukcesem

"Pierwszy rok funkcjonowania ścieżki leasingowej w programie +Mój elektryk+ pokazuje, że jej uruchomienie było bardzo dobrym ruchem. Przypomnę, że kwota, którą BOŚ otrzymał do dyspozycji przy inauguracji programu, wynosiła 20 mln zł, a obecnie jest to już 200 mln zł. Dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem i jestem przekonany, że kolejne miesiące przyniosą jeszcze lepsze rezultaty, a pula środków zostanie dodatkowo zwiększona przez NFOŚiGW" - wskazał cytowany w komunikacie prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann.

Celem realizowanego przez NFOŚiGW programu "Mój elektryk" jest dofinansowanie zakupu i leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Umowa pomiędzy Narodowym Funduszem a BOŚ, który dotychczas jest jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu, została zawarta we wrześniu 2021 r. W listopadzie ub.r. do programu przystąpiły pierwsze firmy leasingowe, a wnioski można było składać od grudnia 2021 r.

Wydano 98 z 200 mln zł

Jak przypomniano, dopłatami do leasingu mogą być objęte przede wszystkim pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdy kategorii N1 (dostawcze z masą do 3,5 t). Pula środków przeznaczonych na dopłaty do leasingu i wynajmu pojazdów elektrycznych wynosi 200 mln zł. Zawieranie umów w ramach programu możliwe będzie do końca 2025 r.

Zgodnie z Licznikiem Elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych na koniec lipca 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było 24 748 samochodów elektrycznych.

