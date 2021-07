Mercedesa EQV i eVito Tourera można będzie kupić znacznie taniej

Jednym z takich aut jest Mercedes EQV - to dziś największy spośród osobowych vanów z napędem elektrycznym. Zapewnia zasięg 356 km oraz moc 204 KM. Za pomocą szybkiej ładowarki prądem stałym o mocy do 110 kW akumulator można naładować od 10 do 80 proc. w mniej niż 45 min.

Alternatywą dla niego jest eVito Tourer. Może nimpodróżować aż dziewięć osób, a elastyczna konfiguracja siedzeń sprawia, że fotele można ustawić na wprost siebie. Po raz pierwszy, co wyróżnia go w tym segmencie, dla eVito Tourer dostępne jest także opcjonalnie zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC. Parametry układu napędowego są takie same, jak w bliźniaczym EQV.

W przypadku obu modeli gwarancja na akumulatory wynosi łącznie osiem lat lub 160 tys. km. Ponadto w pakiecie są cztery pierwsze przeglądy oraz kabel ładowania AC do wykorzystania na ogólnodostępnych stacjach ładowania. Jeśli wziąć pod uwagę dofinansowanie w wysokości 27 tys. zł, EQV będzie można kupić za 315 924 zł, natomiast eVito za 279 639 zł.

