Mercedes wybierze baterie czy wodór?

Daimler się dzieli, a jego ciężarowe ramię ma nowe kierownictwo. To ma swoje znaczenie, bo nie bez powodu, po raz pierwszy w historii, MB Trucks, ma u sterów kobietę i to Szwedkę. Dla postrzeganego jako konserwatywny koncernu to dwie ważne zmiany. Chodzi jednak nie tylko o zmianę wizerunkową, ale o nową politykę produktową, której wykonawcą ma być Karin Rädstrôm. Wywodząca się z marki, która jako jedyna w ostatnich latach miała wysoką rentowność w segmencie ciężarowym.

W największej fabryce ciężarówek na świecie, należącej do MB Trucks, szefowie składali deklaracje; że do 2030 roku połowa sprzedawanych ciężarówek będzie na prąd, a do 2039 roku wszystkie będą bezemisyjne.

Reklama

Elektryczne i wodorowe ciężarówki Mercedesa 1 / 8 Opis Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Pokazano najnowszą elektryczną ciężarówkę eActros 300/400 o zasięgu 300-400 km, rekordowym w tym dystrybucyjnym segmencie, oraz podwozie eEconic o podobnej technologii, nadające się do usług komunalnych.

Najciekawszym pojazdem prezentacji w Wörth był prototypowy ciągnik GenH2 na płynny wodór. Po raz pierwszy wybrane media mogły nim jeździć!

Zdjęcie Mercedes eActros / INTERIA.PL

No ale Mercedes, nawet jako największy dostawca ciężarówek, musi zarabiać na rozwój. Dlatego pokazał najnowszą wersję flagowego modelu marki czyli Actrosa. Ta wersja nosi oznaczenie L, która w przeciwieństwie do ubiegłorocznej budżetowej odmiany F, ma sporo dodatków, jak lampy LED, czy lepsze. A Mercedes musi zarabiać, bo zdecydował się na droższą filozofię rozwoju napędów - będzie oferować i pojazdy czysto elektryczne i takie na ogniwa paliwowe.

Więcej informacji ze świata transportu znajdziesz TUTAJ.





***