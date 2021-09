Lucid Air z rekordowym zasięgiem

Tym niemniej cykl pomiarowy może być podstawą do porównywania zasięgu samochodów elektrycznych.

Testowi EPA w USA poddano właśnie Lucida Air. To samochód stosunkowo nowej marki, którego nie można jeszcze kupić w Europie. Producent spodziewał się świetnego zasięgu, ale test EPA dał wynik nawet lepszy od oczekiwanego.



Według EPA Lucid Air może przejechać na jednym ładowaniu 837 km, podczas gdy producent zakładał, że będzie to maksymalnie 730 km. To rekordowy zasięg samochodu elektrycznego, żaden test nie dał wcześniej takiego wyniku! Dotychczasowy rekordzista, Tesla model S w wersji Long Range, na jednym ładowaniu przejechał 160 km mniej.

Reklama

Zdjęcie Lucid Air / Getty Images

Amerykański cykl pomiarowy jest nieco bardziej rzetelny niż europejskie WLTP, przyjmuje się, że norma europejska daje o 1,12 razy wyższy wynik niż amerykańska. A to oznacza, że wg WLTP Lucid Air przejechałby ponad 935 km.

Zdjęcie Lucid Air / Getty Images

Rekordowy zasięg uzyskał Lucid Air w wersji Dream Edition, który napędzany jest silnikiem o mocy 933 KM i posiada baterie o pojemności 113 kWh. Niewiele gorszy wynik uzyskał 800-konny Lucid Air Grand Turing, który wg EPA przejedzie 825 km. W ofercie są jeszcze Air Touring o mocy 620 KM i Air Pure o mocy 480 KM, które na jednym ładowaniu mogą przejechać 650 km.



Lucid zapowiada wprowadzenie modelu Air również na rynki europejskie. Szczegóły nie są jeszcze znane, wiadomo że nie nastąpi to wcześniej niż w 2022 roku.

Amerykańskie ceny Lucida Air zaczynają się od 77 tys. (Pure) do 169 tys. dolarów (Dream Edition).

***





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fiat 126p w nowej odsłonie. Polak zbudował elektrycznego "malucha" Polsat News