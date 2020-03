Kia e-Soul i e-Niro już w Polsce. Ile kosztują?

Obydwa modele już można zamawiać. Ceny nieznacznie mniejszego i bogato wyposażonego e-Soula zaczynają się od 139 990 zł, natomiast za e-Niro trzeba zapłacić tylko o 7 tys. zł więcej.

Zdjęcie Kia e-Soul /INTERIA.PL Pierwsza jazda Kia e-Soul oraz e-Niro - elektryczna ofensywa

Bazowa wersja e-Soula z silnikiem o mocy 136 KM i baterią o pojemności 39 kWh i wyposażeniem M kosztuje 139 900 zł. Chętni na odmianę 204 KM i 64 kWh muszą przygotować przynajmniej 160 990 zł. Topowa wersja XL kosztuje natomiast 181 490 zł.



Mimo że każdy element karoserii e-Soula jest nowy, model ten jest natychmiast rozpoznawalny i pozostaje wierny sylwetce poprzedników. Design miejskiego crossovera podkreślają wąskie przednie światła w całości wykonane w technologii LED, poszerzające optycznie samochód, którego szerokość wynosi 1800 mm. Obłe przednie i tylne zderzaki oraz pokaźnych rozmiarów panel w miejscu, w którym w samochodach zasilanych silnikiem spalinowym znajduje się wlot powietrza do chłodnicy, sprawiają, że e-Soul ma bardzo aerodynamiczny wygląd. Gniazdo ładowania znajduje się za niewielką pokrywą z przodu auta.

Fotele e-Soula są oferowane w trzech wariantach wykończenia. Do wyboru jest tapicerka wykonana z materiału, materiałowo-skórzana i skórzana. We wnętrzu miejskiego crossovera znajdują się elementy, których kształt lub poszycie są inspirowane materiałami akustycznymi. Podobnie jak w modelu poprzedniej generacji w tablicę rozdzielczą są wkomponowane wysokotonowe "tweetery" - dowód na to, że design może iść w parze z funkcjonalnością. Topowa wersja e-Soula - XL - jest seryjnie wyposażona w kameralne oświetlenie, które obejmuje również panele w drzwiach, a jego intensywność połączona jest z dźwiękiem. Do e-Soula Kia oferuje także bezprzewodową ładowarkę do telefonu, podgrzewane i wentylowane przednie fotele oraz wysokiej jakości systemem audio firmy Harman/Kardon. Dostępny jest również wyświetlacz przezierny head-up display.

Nowa Kia e-Soul jest oferowana z dwoma akumulatorami o różnej pojemności, które zapewniają różny zasięg. Mniejszy z akumulatorów, o pojemności 39,2 kWh, gwarantuje zasięg do 277 km, czyli znacznie większy niż zasięg Soula EV drugiej generacji. Osiągi auta również są lepsze. Od 0 do 100 km/h Kia e-Soul z silnikiem o mocy 136 KM przyspiesza w 9,9 s. Mocniejsza odmiana, napędzana silnikiem o mocy 204 KM, w sprincie ze startu zatrzymanego do 100 km/h jest o 2 s szybsza. Ładowarka pokładowa o mocy 11 kW, seryjnie montowana w e-Soulu z większym akumulatorem i oferowana jako opcja do e-Soula z mniejszym pakietem baterii pozwala na wykorzystanie 3-faz prądu, co znacząco skraca czas ładowania baterii.

Akumulator e-Soula można także ładować przy pomocy szybkiej ładowarki prądu stałego o mocy 100 kW. Wówczas czas ładowania od 20% do 80% pojemności akumulatora wynosi zaledwie 42 minuty.

Niro dostępne jest z tym samym układem napędowym i również w trzech wersjach wyposażenia (M, L oraz XL). Ceny wahają się od 146 990 zł do 187 990 zł.

Zdjęcie Kia e-Niro / INTERIA.PL

Nowe e-Niro jako elektryczny crossover zajmuje na rynku równie wyjątkową pozycję jak e-Soul. Bardziej niż stylistyką wyróżnia się przestronnością wnętrza i funkcjonalnością. Niro - oferowane zarówno w wersji hybrydowej, hybrydowej typu plug-in oraz elektrycznej - jest najlepiej sprzedającym się tzw. zelektryfikowanym modelem marki. W 2019 roku nabywców znalazło 57 519 egzemplarzy Niro (+27,1% w porównaniu do wyniku w 2018 roku), co sprawia, że samochód ten zalicza się do grona najchętniej wybieranych modeli marki Kia. e-Niro świetnie oddaje postęp, którego Kia dokonała w ostatnich latach w projektowaniu komfortowych i funkcjonalnych aut o zerowej emisji. Nowe e-Niro dołącza do Niro hybrydowego i hybrydy typu plug-in, których na całym świecie od czasu wprowadzenia tego modelu do oferty w 2016 r. sprzedano już ponad ćwierć miliona egzemplarzy. Jak dotąd, w Europie nabywców znalazło ponad 100.000 sztuk hybrydowego crossovera.

Elektryczna wersja kompaktowego crossovera różni się licznymi detalami od wersji hybrydowej i hybrydy typu plug-in. W osłonie w kształcie tygrysiego nosa znajdują się port ładowania oraz napis Niro. Przeprojektowane wloty powietrza i nowe diodowe światła do jazdy dziennej łączą się z jasnoniebieskimi akcentami, co sprawia, że e-Niro wyróżnia się jeszcze bardziej. Kształt zderzaka poprawia aerodynamikę i podkreśla szerokość auta. Elegancki profil e-Niro wyróżnia się smukłą linią poniżej okien, zwężanymi szybami w tylnej części nadwozia oraz wyraźnie zaznaczonymi błotnikami z dużymi nadkolami, w których mieszczą się nowe pięcioramienne 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów z dwubarwnym wykończeniem. Zmodyfikowany zderzak z tyłu ma w e-Niro niebieskie podświetlenie podobne do tego, które znajduje się z przodu samochodu. Nowe tylne światła LED sprawiają, że e-Niro łatwo rozpoznać także podczas jazdy w nocy.

Wnętrze nowego e-Niro różni się szeregiem nowych funkcji i detali od wnętrz pozostałych wersji tego modelu. Największa zmiana stylistyczna dotyczy konsoli środkowej i wynika z faktu, że elektryczny zespół napędowy nie wymaga stosowania ani tradycyjnej dźwigni zmiany biegów, ani nawet przekładni. Dźwignię zastąpiono pokrętłem wyboru trybu jazdy "shift by wire", które znajduje się tuż pod ręką na tunelu środkowym, płynnie przechodzącym w podłokietnik. Dzięki temu rozwiązaniu wygospodarowano mnóstwo dodatkowego miejsca na schowki. Oprócz pokrętła wyboru trybu jazdy na tunelu środkowym znajdują się również przyciski do obsługi elektronicznego hamulca postojowego wyposażonego w funkcję "Auto Hold", podgrzewanych i wentylowanych foteli, podgrzewania kierownicy, wyboru profilu jazdy oraz czujników parkowania przodem.

Tablica rozdzielcza ma niebieskie wykończenie wokół otworów wentylacyjnych, nawiązujące do tego, które zdobi e-Niro na zewnątrz. W zależności od wersji tapicerka jest materiałowo-skórzana (w wersjach M i L) lub skórzana (wersja XL). Niezależnie od rodzaju tapicerki przeszycia zawsze są w kolorze niebieskim. Nowy system oświetlenia wnętrza subtelnie oświetla konsolę środkową i pokrętło wyboru trybu jazdy. Do wyboru jest jeden z sześciu kolorów - biały, szary, brązowy, czerwony, zielony i niebieski.

Model wyposażony w akumulator o pojemności 64 kWh jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 150 kW (204 KM), który generuje maksymalny moment obrotowy o wartości 395 Nm. e-Niro z takim układem napędowym przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 7,8 sekundy. Akumulator o pojemności 39,2 kWh współpracuje z silnikiem elektrycznym o mocy 100 kW (136 KM), który wytwarza maksymalny moment obrotowy o identycznej wartości jak mocniejszy silnik - 395 Nm. 136-konne e-Niro ze startu zatrzymanego do 100 km/h przyspiesza w 9,8 sekundy. Podobnie jak hybrydowe wersje Niro elektryczna również ma napęd na przednie koła.

Zarówno nowy e-Soul jak i e-Niro zapewniają kierowcy dostęp do szeregu technologii, które zwiększają wydajność akumulatora i poprawiają zasięg samochodu. Hamowanie rekuperacyjne pozwala odzyskać energię kinetyczną i przetworzyć ją w energię elektryczną, która zasila akumulator. Elektryczne modele Kia są wyposażone w łopatki przy kierownicy, które pozwalają kierowcy przełączać się pomiędzy trzema poziomami odzysku energii. Im wyższy poziom zostanie wybrany, tym więcej energii jest odzyskiwane podczas hamowania. Najwyższy poziom umożliwia jazdę z wykorzystaniem, praktycznie rzecz biorąc, tylko jednego pedału - pedału przyspieszenia. Dostępny jest również automatyczny tryb odzysku energii, który umożliwia samoczynne dostosowanie poziomu odzysku energii kinetycznej w zależności od warunków na drodze. Wówczas poziom rekuperacji zależy od sygnału z radaru umieszczonego w zderzaku.