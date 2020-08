Kaipan 415. Elektryczny samochód dla 15-latków

​Na targach Autoshow, które w piątek rozpoczęły się w Pradze, zaprezentowano wyprodukowany w Czechach samochód elektryczny Kaipan 415. Mogą nim jeździć już osoby 15-letnie. Maszyna osiąga prędkość do 45 km na godzinę i do jej prowadzenia wystarczają uprawnienia na motorower.

Pojazd elektryczny czeskiej firmy Kaipan to dwumiejscowy kabriolet. Porusza się dzięki 50-woltowym akumulatorom, co zdaniem właściciela firmy Michala Hradskiego jest napięciem bezpiecznym.

Z tego właśnie powodu samochodem są zainteresowane szkoły, ponieważ mogą traktować samochód jako pomoc dydaktyczną. W Czechach uczniowie nie mogą pracować z wyższymi napięciami.



Kaipan sprzedaje swój samochód w formie do samodzielnego montażu za mniej niż 240 tys. koron (ok. 10 tys. euro). Prawie dwa razy tyle trzeba zapłacić za już zmontowany pojazd. Przedstawiciele producenta nie chcieli na targach spekulować co do ewentualnego zainteresowania rynku.

Firma, która powstała w 1992 roku, ma w swojej ofercie także samochody o mocniejszych, benzynowych i wysokoprężnych silnikach Skody, VW i Audi. Wszystkie modele łączy wygląd tradycyjnego kabrioletu, przypominającego samochody z lat 30. XX wieku.



Na targach pokazywane i oferowane są samochody trzydziestu marek. Można było m.in. po raz pierwszy zobaczyć Mazdę MX-30, Skodę Oktawię Kombi RS iV oraz Forda Explorera PHEV. Pokazywany jest także Ford Mustang Bullit i Mazda MX-5 z limitowanej edycji. Te pojazdy wyprodukowano w trzech tysiącach egzemplarzy.

Na terenach wystawowych obowiązują zaostrzone przepisy higieniczne w związku z pandemią Covid-19. Goście i personel muszą nosić maseczki ochronne. Organizatorzy podzielili halę targową na niezbędną liczbę sektorów, tak by nie dochodziło do gromadzenia się osób w jednym miejscu.