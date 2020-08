Jak nietrudno się domyślić, chodzi o nową markę samochodów elektrycznych, a jej twórcą jest koreański Hyundai.

Ioniq pojawił się na rynku jako pierwszy model dostępny tylko ze zelektryfikowanymi układami napędowymi. Do wyboru była hybryda, hybryda plug-in oraz wersja elektryczna. Już niedługo będzie to znaczyło znacznie więcej, ponieważ Hyundai, w dobie szybko postępującej elektromobilności, chce pod tą nazwą skupić wszystkie swoje elektryczne modele.

Już na wstępie Koreańczycy zapowiadają trzy samochody, które sprzedawane będą pod nową marką. Nazywać się będą 5, 6 oraz 7. Nazewnictwo mało wyszukane i chyba już je gdzieś widzieliśmy (ciekawe czy Mazda zgłosi jakieś pretensje). Auta otrzymują swój numerek według prostego klucza - im wyższa wartość, tym większy model, liczby parzyste oznaczają sedany, a nieparzyste SUVy.

Jako pierwszy na rynku pojawi się Ioniq 5 i będzie to średniej wielkości crossover, który ma wejść do sprzedaży już na początku przyszłego roku. Auto będzie wzorowane na studyjnym Hyundaiu 45 EV Concept.

W 2022 roku powinniśmy zobaczyć Ionika 6, czyli sedana. On z kolei będzie wzorowany na koncepcyjnym Hyundaiu Prophecy. Na następny model nowej marki poczekamy kolejne dwa lata (do 2024 roku), kiedy to zadebiutuje Ioniq 7, czyli duży SUV.

Koreańczycy zapowiadają, że wszystkie modele nowej marki będą bazowały na modularnej platformie E-GMP, przygotowanej specjalnie z myślą o samochodach elektrycznych. Dzięki niej możliwe będzie nie tylko jak najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni, dzięki przemyślanemu upakowaniu elementów układu napędowego, ale ma także pozwolić na zmianę konfiguracji wnętrza aut. Dzięki temu będą one mogły zamienić się w "mądrą przestrzeń do życia", cokolwiek to znaczy.