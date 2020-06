Fiat E-Ducato - teraz również elektryczny

Minął rok od prezentacji prototypu E-Ducato, w pełni elektrycznego samochodu stworzonego przez Fiat Professional. Na przestrzeni ostatniego roku, pomimo wszystkich trudności związanych ze światową pandemią, prace nad nowym modelem kontynuowane były za pośrednictwem narzędzi symulacyjnych.

Zdjęcie Fiat E-Ducato /

Prace nad E-Ducato to ponad rok badań dokonywanych na trasie oraz analiza danych z ponad 28 tys. samochodów. Pomiary zostały przeprowadzone przez specjalny zespół profesjonalistów na samochodach z silnikami spalinowymi, które pokonały ponad 50 milionów kilometrów, by móc uwzględnić wszystkie zmienne dotyczące sposobu eksploatacji, jak również dynamikę, ładowność i wpływ na środowisko.



Zdjęcie Fiat E-Ducato /

Ducato Electric oferuje, oprócz kompletnej gamy wersji również modułowe opcje rozmiaru baterii z zasięgiem od 220 do 360 km (w zależności od opcji baterii i sposobu użytkowania). Auto napędza silnik o mocy 122 KM i maksymalnym momencie obrotowym 280 Nm. Prędkość maksymalna ograniczona jest do 100 km/h.



Elektryczne Ducato pozwala przewieźć od 10 do 17 m3 ładunku o wadze do 1950 kg.



E-Ducato jest przygotowywany do wprowadzenia na rynek w najbliższych miesiącach, a zbieranie zamówień na głównych rynkach europejskich rozpocznie się wkrótce.