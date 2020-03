Epidemia a pojazdy autonomiczne

Zostańcie w domach... Unikajcie kontaktów z innymi ludźmi... Tak, ale żyć przecież jakoś trzeba. Epidemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia ożywiły nadzieje na szybsze wprowadzenie pojazdów autonomicznych, czyli funkcjonujących bez udziału kierowców. Firmy, zajmujące się rozwojem tej technologii, przeżywają w obecnych czasach niebywały i chyba nieoczekiwany przez samych ich właścicieli rozkwit.

Należy do nich Neolix, start-up z Pekinu, producent niewielkich, zautomatyzowanych pojazdów dostawczych. Rozwoziły one żywność, lekarstwa i sprzęt medyczny w szpitalach w odciętym od świata mieście Wuhan. Dzięki poluzowaniu przepisów i dopuszczeniu takich wehikułów do ruchu na drogach publicznych wehikuły te wykorzystywano także do dezynfekowania opustoszałych ulic i do zaopatrywania osób, pracujących niejako "na pierwszej linii frontu" walki z zarazą, oraz tych objętych kwarantanną.

Neolix rozpoczął produkcję w maju ubiegłego roku. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy produkcji zmontował 125 autonomicznych minivanów. Ostatnie dwa przyniosły zamówienia na 200 kolejnych. Założyciel firmy, Yu Enyuan, spodziewa się wzrostu sprzedaży do poziomu około 1000 sztuk rocznie.

Wśród zainteresowanych ich nabyciem jest m.in. dobrze znany miłośnikom internetowych zakupów w Polsce koncern Alibaba. Wykorzystanie autonomicznych dostawczaków do dostarczania przesyłek zmniejsza ryzyko i obawy, wynikłe z kontaktu między kurierem a klientem, a jednocześnie łagodzi braki kierowców w okresie epidemii. Jednak zdaniem Jacka Ma, chińskiego miliardera, założyciela Alibaba Group, pojazdy takie będą przydatne również po zwalczeniu zarazy. Zmieni bowiem ona trwale nawyki konsumentów i spowoduje szybki wzrost zakupów on line.

Zielone światło dla autonomicznej mobilności zapalono nie tylko w Chinach, ale także w Stanach Zjednoczonych. Na początku lutego federalny US Department of Transportation i National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dopuściły do ruchu w lokalnym transporcie towarowym na drogach publicznych pojazd R2, skonstruowany przez firmę Nuro Inc.