Elektryczne autobusy pod płotem zajezdni? Wszystko przez ceny prądu

Oprac.: Mirosław Domagała Samochody elektryczne

Dołącz do nas:

Czy elektryczne autobusy przejdą do historii jeszcze zanim na dobre zdążyły się zadomowić na polskich ulicach? Wysłać je do zajezdni mogą horrendalne podwyżki cen energii, przez co ich eksploatacja staje się kompletnie nieopłacalna.

Zdjęcie Może się okazać, że elektryczne autobusy pozostaną w zajezdniach bo taniej będzie jeździć dieslem... / Jan Graczyński / East News