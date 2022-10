Czy kabel jest jak łańcuch, czyli jak Polacy korzystają z aut elektrycznych

Spis treści: 01 Ja żyje się z samochodem elektrycznym w Polsce

02 Samochodem elektrycznym nie tylko na zakupy

03 Pogoda a korzystanie z samochodu elektrycznego

Tylko na krótkie trasy; kabel jest jak łańcuch - ogranicza; tylko jako drugie auto w rodzinie - o samochodach elektrycznych można powiedzieć wiele, ale nie wszystko to, co zasłyszane, jest prawdziwe. Najwięcej o eksploatacji samochodów elektrycznych mają ich właściciele, ale trudno o dostęp do wiarygodnych danych reprezentujących polski punkt widzenia.

Ja żyje się z samochodem elektrycznym w Polsce

InsightOut Lab na zlecenie polskiego oddziału Volkswagena regularnie pyta Polaków o ich podejście do kwestii związanych z szeroko rozumianą elektromobilnością. Z grupy reprezentatywnej dla ogółu społeczeństwa trudno jednak wyłuskać reprezentantów, posiadających samochód elektryczny - ich odsetek jest wciąż niewielki, choć rośnie bardzo dynamicznie i nieprzerwanie od kilku lat.

Reklama

W najnowszej edycji swoich badań Volkswagen poszedł inną drogą - o nawyki zapytał klientów, którzy zdecydowali się na zakup modeli z elektrycznej rodziny ID. Do głosu doszli zatem polscy posiadacze samochodów elektrycznych, którzy korzystają z nich głównie na polskich drogach i w polskiej sieci ładowarek. Czego dowiadujemy się z badania?

Blisko połowa pytanych (44 procent) przejeżdża tygodniowo powyżej 400 km, a zaledwie 7 procent korzysta z auta sporadycznie, pokonując dystans krótszy niż 100 km. Kolejne 11 procent zadeklarowało przebieg w przedziale 301-400 km. Dość często spotykane są też "kilometrówki" w przedziałach 101-200 oraz 201-300 km. Wskazało je po 19 procent ankietowanych właścicieli Volkswagenów ID. Dla porównania, z badania PSPA wynika, że tylko ok. 15 procent kierowców (zarówno aut elektrycznych, jak i spalinowych) pokonuje tygodniowo ponad 350 km. Ta wartość daje aż ok. 18 tysięcy kilometrów rocznie, podczas gdy według popularnej porównywarki ubezpieczeń średnia dla Polski wynosi około 8600 km.

Analiza danych demograficznych z badania pozwala sprawdzić, czy wiek kierowców wpływa na to, jak dużo jeżdżą swoim autem. Okazuje się, że choć w każdej z grup wiekowych widać przewagę osób deklarujących tygodniowy przebieg powyżej 400 km, to w grupach powyżej 49 lat jest ich najwięcej. W przedziale do 39 lat odsetek ten wyniósł 33 procent, a w grupie 40-49 lat - 41 procent. Natomiast dla grupy 50-59 lat mówimy o poziomie aż 56 procent, a w przedziale 60 lat i więcej - 47 procent.

Samochodem elektrycznym nie tylko na zakupy

Statystyczny właściciel elektrycznego Volkswagena najczęściej - 95 procent wskazań - porusza się po mieście, załatwiając różne codzienne sprawy. Niewielu mniej badanych wskazało dojazdy do pracy (88 procent) oraz na nie za długie wycieczki za miasto (87 procent). Na dłuższe wypady rekreacyjne (ponad 100 km w jedną stronę) regularnie decyduje się 81 procent respondentów.

Wśród pozostałych odpowiedzi do wyboru odsetki wskazań były niższe, choć wciąż wysokie. Dłuższe wypady wakacyjne uzyskały 62 procent głosów, odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola - 52 procent, a zabieranie swoich pociech na zajęcia pozalekcyjne - 49 procent.

Pogoda a korzystanie z samochodu elektrycznego

Skoro właściciele modeli ID. korzystają aktywnie ze swoich aut nie tylko w mieście, ale również podczas krótszych i dłuższych wycieczek za miasto, warto sprawdzić, jakie są ich spostrzeżenia związane z wpływem warunków atmosferycznych na zasięg ich samochodów. Przede wszystkim trzeba wskazać, że badani zauważają te zmiany. Zaledwie 4 procent nie odnotowało wpływu warunków atmosferycznych na zasięg auta. Poza tym ponad połowa (55 procent) właścicieli elektrycznych Volkswagenów deklaruje, że zmiany nie mają wpływu na ich codzienne korzystanie z auta, w tym aż 41 procent odpowiedziało "zdecydowanie nie". 40 procent badanych ma przeciwne zdanie (z czego 27 procent odpowiedziało "zdecydowanie tak"). Śladowy 1 procent ankietowanych nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie.

Warto zobaczyć, czy pod względem oceny wpływu warunków atmosferycznych na zasięg auta właściciele modeli ID. różnią się od ogółu właścicieli aut elektrycznych. Porównanie może mieć jedynie charakter orientacyjny, ponieważ pytania w obu badaniach istotnie się różniły. W badaniu InsightOut Lab, Volkswagena i EV Klub Polska na użytkownikach aut elektrycznych (niezależnie od marki samochodu) ankietowani zostali poproszeni o odpowiedź, czy zmieniają częstotliwość korzystania z auta zimą. 83 procent z nich odpowiedziało, że w zimowe miesiące korzystają ze swojego "elektryka" tak samo, jak podczas innych pór roku.