Premiery Citroen My Ami Cargo. Najmniejszy dostawczak świata?

Tworząc nowy koncept producent skupił się na stworzeniu pojazdu dla osób aktywnie spędzających czas, potrzebujących zgrabnego samochodu z ciekawą stylistyką. Zdecydowano się tutaj na połączenie bojowej oliwkowej barwy, z rzucającymi się w oczy dodatkami w kolorze soczystej zieleni.

Autko wyróżnia się brakiem bocznych drzwi oraz panoramicznym dachem, co zdaniem producenta "umożliwia podróżowanie w całkowitym zespoleniu z otoczeniem".

Citroen My Ami Buggy mierzy zaledwie 2,41 m długości, 1,39 m szerokości (bez lusterek) i 1,52 wysokości. Jego wymiary przekładają się na świetny promień skrętu - zaledwie 7,2 m.

Reklama

Za napęd odpowiada elektryczna jednostka o mocy 6 kW czyli ok. 8,2 KM (prawie tyle co w historycznym modelu 2CV), napędzana akumulatorami o pojemności 5,5 kWh. Dzięki temu, samochodzik zdoła przejechać maksymalnie 70 km, a jego prędkość maksymalna została ograniczona do 45 km/h.



Obecnie nie wiadomo, czy bazujący na My Ami Buggy pojazd pojawi się w wersji produkcyjnej.





***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jedna droga. Jedno bezpieczeństwo – odcinek 2 – fragment 1