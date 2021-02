Citroen e-Berlingo zaprezentowany

Elektryczny kombivan Citroena dołącza do swoich koncernowych braci z gamy Opla oraz Peugeota.

Citroen e-Berlingo

Elektryczny Citroen korzysta z takiego samego zestawu napędowego, na który składa się elektryczny motor generujący 136 KM i 260 Nm oraz bateria o pojemności 50 kWh. Auto rozpędza się do 100 km/h w 11,2 s i ma ograniczoną elektronicznie prędkość do 130 km/h. Zasięg na jednym ładowaniu ma wynosić 275 km.

Chcąc zbliżyć się do tej ostatniej wartości, warto skorzystać z trybów jazdy, które ograniczają dostępną moc. W Eco są to tylko 82 KM, w Normal 109 KM i dopiero w Power uzyskujemy dostęp do pełni możliwości. Ładowanie baterii przy użyciu zwykłego gniazdka trwa 31 godzin, ale korzystając z ładowarki o mocy 100 kW, do 80 proc. uzupełnimy energię w 30 min.



Elektryczne Berlingo dostępne jest z nadwoziem o dwóch długościach. Krótsza odmiana mierzy 4,4 m, ma rozstaw osi 2785 mm i może przewozić przedmioty o długości całkowitej do 3090 mm, przy ładowności do 800 kg i przestrzeni ładunkowej od 3,3 do 3,8 m3. Samochód ma także największy uciąg w swoim segmencie - może holować przyczepę o masie do 750 kg.

Citroen e-Berlingo

Natomiast przedłużona odmiana XL mierzy 4,75 m przy rozstawie osi 2975 mm i przestrzeni ładunkowej 4,4 m3, w której zmieszczą się przedmioty o długości całkowitej do 3440 mm. E-Berlingo dostępne będzie także w konfiguracji z jednym rzędem siedzeń (do 3 miejsc) lub z dwoma rzędami (5-osobowy).

Elektryczny kombivan Citroena pojawi się na rynku w połowie bieżącego roku.