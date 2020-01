BMW obniża ceny elektryków i hybryd

BMW wprowadza w Polsce obniżki cen samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Maksymalny rabat wynosi ponad 24 000 złotych.

Rynek pojazdów zelektryfikowanych w Polsce stale rośnie. Zgodnie z danymi Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych w porównaniu do 2018 roku wyniósł aż 95,5%. Zmiany mające na celu przyspieszenie elektrycznej rewolucji wprowadzane są również w prawie. Od 1 stycznia 2020 roku o połowę została obniżona akcyza na auta hybrydowe. Tym samym stawka akcyzy obowiązującej na hybrydy ładowane z gniazdka o pojemności silnika od 2 do 3,5 litra wynosi obecnie 9,3%. Natomiast hybrydy plug-in o pojemności silnika do 2 litrów już są całkowicie zwolnione z akcyzy (ale tylko w 2020 roku - później powróci pełna stawka 3,1%).

Obecnie BMW oferuje dziewięć modeli hybrydowych typu plug-in w obniżonych cenach. Do wyboru jest Mini Countryman (obniżka o 3000 zł), BMW X5 oraz seria 7 (obniżka o 24.300 zł), a także minivan 225xe. Niższe są też ceny modelu i3 (obniżka o 3200 zł) oraz jego wzmocnionej wersji i3s.

W 2019 roku BMW było najpopularniejszą marką wśród kierowców wybierających hybrydowe modele plug-in, a i3 było najczęściej rejestrowanym w Polsce modelem elektrycznym. Z kolei Mini Countryman zajął pierwsze miejsce pod względem liczby rejestracji w kategorii modeli hybrydowych typu plug-in. Zaplanowane na 2020 rok premiery modeli w pełni elektrycznych to: Mini Cooper SE i BMW iX3. W 2021 roku dołączą do nich i4 oraz iNext. Stale rośnie również oferta hybrydowych pojazdów typu plug-in z obecnym już na rynku X3 oraz X1 i X2 wchodzącymi na rynek w pierwszym kwartale 2020 roku. Do 2023 roku w ofercie BMW znajdzie się 25 samochodów zelektryfikowanych, z czego ponad połowa będzie w pełni elektryczna.