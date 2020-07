BMW iX3. takiego jeszcze nie było!

BMW X3 otwiera nowy rozdział w historii niemieckiej marki. Samochód ten to pierwszy model producenta z Monachium, który oferowany jest do wyboru z silnikami spalinowymi (benzynowymi i wysokoprężnymi), jako hybryda plug-in (xDrive30e) oraz pojazd bateryjny o nazwie iX3. Zaprezentowana właśnie wersja elektryczna ma być pierwszym modelem BMW importowanym do Europy z Chin!

Zdjęcie BMW iX3 /

Źródłem napędu BMW iX3 jest elektryczny (synchroniczny) silnik trakcyjny generujący moc 286 KM (210 kW) i maksymalny moment obrotowy 400 Nm. Jednostka współpracuje z jednostopniową skrzynią redukcyjną. Sam silnik jest w stanie pracować z maksymalną prędkością 17 tys. obr./min. Klasycznie dla BMW moc przekazywana jest na koła tylnej osi. BMW iX3 przyspiesza do 100 km/h w 6,8 s. prędkość maksymalna to, ograniczone elektronicznie, 180 km/h.



Zdjęcie BMW iX3 /

Reklama



Bateria akumulatorów umieszczona została pod podłogą przedziału pasażerskiego. 188 ogniw pracujących pod napięciem 400 Voltów ma pojemność 74 kWh. BMW określa średnie zużycie energii na poziomie 17,5-17,8 kWh na 100 km. Maksymalny zasięg BMW iX3 to 459 km (wg cyklu pomiarowego WLTP). Pełne ładowanie akumulatorów trwa 7,5 godziny przy wykorzystaniu ładowarki ściennej (przyłącze 11 kW, 230 Voltów, 16A).

Korzystając z wysokonapięciowej ładowarki prądu stałego (150 kW), akumulatory doładować można do 80 proc. pojemności w 34 minuty. W opinii producenta już 10 minut korzystania z tego typu urządzenia pozwala wydłużyć zasięg pojazdu o około 100 km. Zbudowanie baterii akumulatorów w podłodze obniżyło środek ciężkości pojazdu o 7,5 cm w stosunku do odmian z silnikami spalinowymi.



Zdjęcie BMW iX3 /

iX3 standardowo wyposażone jest m.in. w adaptacyjne zawieszenie z regulowaną siłą tłumienia czy adaptacyjny tempomat z funkcją stop&go i asystentem pasa ruchu. Bez żadnych dopłat otrzymamy ponadto: 19-calowe "aerodynamiczne" koła, panoramiczny dach czy elektrycznie sterowaną tylną klapę. A skoro już o bagażniku mowa, to firma podkreśla, że samochód nie stracił nic ze swojej funkcjonalności. Dowodem ma być chociażby wynosząca aż 510 l pojemność kufra (1560 l po złożeniu oparć tylnej kanapy).



Zdjęcie BMW iX3 /

Rynkowy debiut BMW iX3 nastąpić ma przed końcem roku. Co ciekawe, będzie to pierwszy model niemieckiej marki, którego produkcja - również na rynki eksportowe - odbywać się będzie w Chinach. Do tej pory, w przypadku marek premium, na taki krok zdecydowało się wyłącznie Volvo. BMW iX3 powstawać w ma w fabryce w Shenyang w ramach spółki joint venture BMW Brilliance Automotive. Wersje spalinowe, jak do tej pory, powstawać będą w... amerykańskim Spartanburgu.