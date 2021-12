Rajdy i wyścigi Audi S1 e-tron quattro Hoonitron - nowy pojazd Kena Blocka

Audi dla swoich klientów użytkujących samochody elektryczne, a zwłaszcza dla tych mieszkających w Norymberdze, przygotowało specjalny, świąteczny prezent - luksusową stację ładowania. Zostanie oddana do ich dyspozycji już 23 grudnia.



Jako, że długie ładowanie jest chyba najgorszym aspektem użytkowania samochodów elektrycznych - zwłaszcza, gdy zasięg nagle spada, nie pozwalając na spokojny dojazd do celu - producent z Ingolstadt postanowił umilić klientom ten czas, oferując luksusowo i przytulnie wykończoną stację, wyposażoną w sześć punktów ładowania o mocy do 320 kW. We wnętrzu o powierzchni 200 metrów kwadratowych użytkownicy będą mogli się odprężyć, korzystając z internetu, pijąc kawę ze specjalnych automatów, a także poczytać o nowych modelach producenta.



Reklama

Audi zakłada, że większość korzystających ze stacji spędzi w niej od 20 do 30 minut, które pozwalają zazwyczaj naładować auto do 80 proc. Klienci posiadający subskrypcję e-tron Charging Service zapłacą 31 eurocentów za kilowatogodzinę, a także będą mieli możliwość rezerwacji miejsca za pomocą aplikacji MyAudi. Co ważne - stacja jest dostępna także dla kierowców aut innych marek.

Luksusowa stacja ładowania Audi 1 / 36 Luksusowa stacja ładowania Audi Źródło: udostępnij

Nie wiadomo, czy Audi planuje budowę innych tego typu obiektów, jednak pod względem wizerunkowym, umieszczenie takich stacji na terenie innych państw byłoby świetnym marketingowym ruchem - zwłaszcza, że żaden inny producent nie wpadł na podobny pomysł.



***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Motorandka z Joanną Zientarską - Nissan Qashqai INTERIA.PL