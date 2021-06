10 milionów aut na prąd na świecie. Kropla w morzu

Pod koniec 2020 roku liczba aut napędzanych energią elektryczną na światowych drogach przekroczyła 10 mln, a Europa po raz pierwszy wyprzedziła Chiny pod względem liczby nowych rejestracji "elektryków" - pisze piątkowy "DGP".

Zdjęcie Po świecie jeździ 10 mln aut na prąd. Amerykanie wolą jednak auta spalinowe / AFP

Samochody elektryczne W Polsce są już 12 432 auta na prąd

Jak czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej", chociaż auta elektryczne w większości krajów wciąż stanowią tylko margines sprzedaży i jedynie niewielką część ogółu samochodów, to jest to margines szybko się poszerzający i niewątpliwe najbardziej perspektywiczny. "To obecnie najszybciej rosnąca część rynku motoryzacyjnego, co widać również w rozwoju niezbędnej infrastruktury ładowania pojazdów" - podkreśla "DGP".

Gazeta cytuje raport Global EV Outlook 2021, opracowany przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA). Z jej ustaleń wynika, że pod koniec 2020 r., na światowych drogach jeździło ok. 10 mln samochodów elektrycznych. To imponujący wynik dopóki nie zestawimy go z liczbą aut spalinowych - szacunki mówią, że w 2015 liczb zarejestrowanych samochodów na świecie przekroczyła 1,1 mld!

"Liczba rejestracji takich pojazdów wzrosła w ubiegłym roku o 41 proc., mimo związanego z pandemią załamania w branży, które spowodowało, że globalna sprzedaż aut spadła o 16 proc. Na całym świecie sprzedano ponad 3 mln samochodów elektrycznych (co stanowiło 4,6 proc. ogółu)" - pisze "DGP".

Wobec drastycznie zaostrzanych norm emisji spalin, które de facto doprowadzą w końcu do likwidacji samochodów spalinowych, Europa po raz pierwszy wyprzedziła Chiny pod względem nowych rejestracji aut elektrycznych z wynikiem 1,4 mln. "W Chinach do ewidencji wpisano 1,2 mln, a w Stanach Zjednoczonych 295 tys. nowych samochodów elektrycznych" - czytamy w dzienniku.

Według gazety, wydatki konsumentów na zakup pojazdów napędzanych prądem wzrosły w 2020 r. do 120 mld dol. "Równolegle rządy na całym świecie wydały 14 mld dol. na wsparcie sprzedaży samochodów elektrycznych, co stanowi wzrost o 25 proc. w porównaniu z 2019 r., głównie dzięki silniejszym zachętom w Europie" - pisze "DGP".



Jak na tym tle wypada Polska? Pomijalnie. Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), pod koniec maja 2021 r. po polskich drogach jeździły dokładnie 12 432 osobowe samochody elektryczne... Przypomnijmy, że premier Morawiecki obiecywał, że w 2025 roku ich liczba w Polsce przekroczy... milion.

