Spis treści: 01 Mercedes oficjalnie pozwala zdjąć ręce z kierownicy

02 Autonomia poziomu 3. robi wrażenie, ale ma wiele ograniczeń

03 To w takim razie gdzie ta rewolucja?

04 Mercedes Drive Pilot - cena i dostępność w modelach Samochody autonomiczne Autonomiczne samochody elektryczne mogą nieść ze sobą więcej szkody niż pożytku

Mercedes oficjalnie pozwala zdjąć ręce z kierownicy

Tym co wprowadza Mercedes, jest autonomia poziomu 3., co oznacza, że samochód może całkowicie przejąć kierowanie w ściśle określonych warunkach. Kiedy zostaną spełnione, na wyświetlaczu wskaźników pojawi się komunikat, informujący, że autonomiczna jazda jest dostępna, a kierowca przyciskiem na kierownicy potwierdza jej uruchomienie.

Od tego momentu możemy zdjęć ręce z kierownicy i odwrócić wzrok od drogi. Samochód będzie jechał w pełni samodzielnie, przyspieszając, hamując i podążając swoim pasem. Potrafi także omijać ewentualne przeszkody (pozostając na swoim pasie), a także formować z innymi pojazdami korytarz życia, gdyby na drodze doszło do wypadku.

Mercedes Drive Pilot

Autonomia poziomu 3. robi wrażenie, ale ma wiele ograniczeń

Fakt, że możemy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa, oglądać serial, otworzyć laptopa i odpisywać na mejle lub coś czytać, jednocześnie siedząc za kierownicą, robi duże wrażenie. Niestety system ma wiele ograniczeń i wymaga spełnienia sporej liczby warunków, żeby mógł zadziałać.

Mercedes klasy S - autonomiczna jazda poziomu 3.

Przede wszystkim dostępny jest tylko na drogach szybkiego ruchu i to wyłącznie na wyznaczonych odcinkach. W Niemczech jest ich 13 tys. km, a więc całkiem sporo, zaś dostępność systemu będzie stale zwiększana. Lecz zanim będziemy mogli użyć go w Polsce, potrzebne będą stosowne zezwolenia.

Po drugie jazdę autonomiczną można aktywować tylko przy prędkościach do 60 km/h. Innymi słowy, skorzystamy z niej tylko wtedy, gdy natrafimy na korek na autostradzie. Ponadto system nie działa podczas deszczu, nocą, na remontowanych odcinkach dróg, a także w tunelach. Kierowca musi być także gotowy w każdej chwili przejąć kierowanie, kiedy pojawi się stosowny komunikat.

Mercedes Drive Pilot

To w takim razie gdzie ta rewolucja?

Czytając powyższe obostrzenia, można dojść do wniosku, że poziom 3. autonomii tak naprawdę nie daje niczego nowego. Już w klasie E z 2016 roku pojawił się system, pozwalający na samodzielną jazdę samochodu po wyznaczonym pasie, a także na zmiany pasa ruchu bez ingerencji kierowcy (wystarczyło włączyć kierunkowskaz). Auta potrafią także podążać za innymi pojazdami na drogach bez wyznaczonych pasów, a także w celu ominięcia przeszkód. Co więcej, system ten działa nie tylko na wybranych autostradach, ale na każdej drodze i w różnych warunkach pogodowych. Reaguje też na ograniczenia prędkości oraz na przebieg drogi, wjeżdżanie na rondo, zbliżanie się do skrzyżowania, itd. Gdzie więc ta rewolucja?

Polega ona na tym, że do tej pory były to rozwiązania jedynie wspomagające kierowcę. Nie można było nawet na chwilę zdjąć rąk z kierownicy, a jeśli to zrobiliśmy, auto upominało nas. W przypadku braku reakcji, dezaktywowało asystenta. Ponadto zdarzało się, że nie zawsze system działał bezbłędnie.

Mercedes Drive Pilot - jak to działa?

Wprowadzony przez Mercedesa system Drive Pilot to pierwszy raz, kiedy oficjalnie i legalnie będziemy mogli zdjąć ręce z kierownicy. Producent zaś gwarantuje, że samochód będzie jechał bezbłędnie i możemy powierzyć mu nasze bezpieczeństwo. Niewykluczone, że tylko na chwilę, ale będzie to chwila prawdziwie autonomicznej jazdy.

Mercedes Drive Pilot - cena i dostępność w modelach

To o ile Drive Pilot jest bardziej zaawansowany od dotychczas stosowanych systemów, pokazuje sama jego cena. Będzie można go zamawiać od 17 maja do klasy S za 5000 euro (ok. 23,5 tys. zł) netto oraz do modelu EQS za 7430 euro (ok. 35 tys. zł) netto (EQS wymaga dokupienia pakietu systemów asystujących, który w klasie S jest seryjny).

Sensory wykorzystywane przez Drive Pilot

Do działania Drive Pilot wykorzystuje klasyczny radar (używający fal elektromagnetycznych), LiDAR (radar laserowy, tworzący trójwymiarowy obraz otoczenia), kamery (również do tworzenia trójwymiarowego obrazu otoczenia), czujniki ultradźwiękowe (do wykrywania bliskich przeszkód), czujnik wilgotności oraz zaawansowany system określania pozycji pojazdu wraz z bardzo szczegółowymi mapami, co pozwala określić położenie pojazdu z dokładnością co do centymetra.

