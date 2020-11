Szykuje się obniżka cen paliw

W nadchodzącym tygodniu kierowcy zapłacą na stacjach paliw mniej za tankowanie - prognozują analitycy e-petrol. Eksperci z BM Reflex dodali, że dalsze ograniczenia mogą skutkować spadkiem popytu na paliwa.

Zdjęcie /Marek Bazak /East News

Jak wskazał portal e-petrol, początek listopada przyniósł stabilizację cen paliw na stacjach, która przy obniżkach na rynku hurtowym pomogła poprawić marże operatorów rynku detalicznego.



Przypomniał, że za tankowanie 95-oktanowej benzyny i diesla płaciliśmy średnio tyle, co przed tygodniem, odpowiednio 4,39 zł/l i 4,29 zł/l. Potaniał jedynie autogaz, który po obniżce o grosz kosztuje średnio 2,09 zł/l.



Z prognozy analityków e-petrol na nadchodzący tydzień wynika, że litr benzyny 95-oktanowej na stacji ma kosztować średnio 4,27-4,38 zł. Za diesla trzeba będzie płacić od 4,19 do 4,30 zł/l, a za autogaz 2,07-2,13 zł za litr.



W ocenie BM Reflex, chociaż ceny na rynku hurtowym w ostatnim tygodniu pozostawały stabilne, to przyszłe ruchy cen na stacjach będą uzależnione w dużym stopniu od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju, a bardziej od tego, czy zostaną ogłoszone dalsze ograniczenia w przemieszczaniu, mogące skutkować spadkiem popytu na paliwa.



Analitycy biura zauważyli, że w piątek rano ropa Brent kosztowała 40,50 dol. za baryłkę, czyli o około 2,5 dol. więcej niż przed tygodniem.