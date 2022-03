Drastyczny wzrost cen paliwa, jego rzekome ograniczone rezerwy i ogromne kolejki na stacjach paliw - tego typu informacje krążyły w sieci w dniu ataku Rosji na Ukrainę. Czy zasiana panika miała faktyczne odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy ceny poszybowały mocno w górę, a na stacjach w Polsce można było utknąć w korku? Odpowiedzi należy szukać w... liczbach. Poniżej publikujemy dane przygotowane przez specjalistów z systemu dla kierowców Yanosik oraz aplikacji do przechowywania paragonów PanParagon.



Liczne doniesienia o ogromnych kolejkach na stacjach paliw skłoniły nas do analizy czasu, który spędzali nasi użytkownicy w tych miejscach. Aby zobaczyć zmiany postanowiliśmy porównać ze sobą dane z dwóch dni: 23 i 24 lutego. Okazało się, że w czwartek ruch na stacjach faktycznie wzrósł. Największy skok odnotowaliśmy o godzinie 22 w czwartek, kiedy to wzmożona aktywność na stacjach wydłużyła czas oczekiwania na tankowanie o 60 proc. w stosunku do tej samej pory dnia poprzedniego - komentuje Julia Langa z aplikacji Yanosik

Zdjęcie Średnia cena paliw w Polsce /

Co ciekawe, duży wzrost zainteresowania paliwem nastąpił dopiero po godzinie 17 i od tego momentu czas oczekiwania na tankowanie auta wydłużał się aż do godziny 23. Od rana widać było zwiększoną aktywność na stacjach, ale o zaledwie kilka procent. Skoro wiadomo, że ruch na stacjach był wzmożony to warto przyjrzeć się przyczynie, która w dużym stopniu spowodowała panikę wśród polskich kierowców.



Wojna w Ukrainie a ceny paliw w Polsce

W czwartek Polskę obiegła informacja, że w związku z atakiem Rosji na Ukrainę ceny paliwa gwałtownie wzrosną. Dodatkowo krążyły spekulacje dotyczące braku rezerwy tego surowca w kraju. Oznaczać to mogło brak możliwości tankowania swoich pojazdów. Czy faktycznie ceny paliwa gwałtownie wzrosły? W tym celu przeanalizowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy paragonów dodanych w tych dniach do aplikacji PanParagon.

W badaniu uwzględniliśmy ceny poszczególnych paliw od 16 do 25 lutego. Patrząc całościowo na badany okres gołym okiem widać, że z dnia na dzień cena ropy i benzyny szła w górę. Z środy na czwartek koszt za litr paliwa podniósł się o 10 groszy. Natomiast największy wzrost, a mianowicie o 20 groszy względem dnia poprzedniego, odnotowany został w piątek, czyli dzień po rozpoczęciu wojny na terenie Ukrainy - wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon

Zdjęcie Ruch na stacjach paliw w Polsce /

Czwartkowe szaleństwo na stacjach benzynowych skończyło się nie tylko długimi kolejkami w oczekiwaniu na możliwość zatankowania, ale również skokiem cen o kilkadziesiąt groszy. Stacje benzynowe w odpowiedzi na tę sytuację postanowiły wprowadzić limity ograniczające dostępność paliwa do 50 litrów na osobę. Efektem powyższego zjawiska było jedynie utrudnienie zatankowania osobom, które w dniach 24 i 25 lutego najbardziej potrzebowały paliwa.



Niepotrzebnie zasiana panika na szczęście już się zakończyła, choć limity na stacjach wciąż obowiązują. To nie jedyne problemy, z którymi boryka się Polska w tym trudnym czasie. Poza paliwem brakuje również gotówki w bankomatach, a także większości produktów spożywczych. Czy sytuacja nadal będzie się utrzymywać? Wszystko wskazuje na to, że poziom paniki zaczyna spadać, a Polacy coraz rozsądniej podchodzą do robienia zapasów.

