Podwyżka VAT na paliwo. Ceny na stacjach wystrzelą. Policzyliśmy, jak bardzo

VAT na paliwa wzrośnie z 8 do 23 proc.

Tymczasem w ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona i ma obowiązywać do końca 2022 roku, stawka VAT, jaką obłożone są paliwa, wynosi 8 zamiast 23 proc. To oznacza, że od 1 stycznia 2023 roku stawka VAT wróci do pierwotnego poziomu 23 proc, co będzie oznaczało wyraźny skok cen paliw. O ile?

Cena benzyny po podwyżce VAT na paliwa

Jak informuje BM Reflex, obecnie na cenę detaliczną benzyny 95 składa się akcyza (1,41 zł), opłata paliwowa (0,15 zł), kosztu zakupu paliwa w rafinerii (4,06 zł) i marża detaliczna (0,50). Daje to kwotę 6,12 zł, od której obliczany jest VAT (8 proc), który wynosi dziś 0,49 zł. Od 1 stycznia, po podwyżce stawki VAT, wyniesie on 1,41 zł, a więc możemy spodziewać się, że cena benzyny na stacjach (zakładając niezmienione stawki hurtowe) wrośnie o 92 grosze.

Cena diesla po podwyżce VAT na paliwa

Z kolei na obecną cenę oleju napędowego składają się akcyza (1,10 zł), opłata paliwowa (0,33 zł), koszt zakupu w rafinerii (5,03 zł i zaskakująco wysoka marża (0,76). Razem daje to cenę 7,22, od której liczymy podatek VAT. Dziś wynosi on 0,58 zł, co skutkuje ceną na pylonach wynoszącą 7,8 zł. Po podwyżce VAT-u, od 1 stycznia 2023 roku, VAT wyniesie 1,66 zł, czyli olej napędowy podrożeje o 1,08 zł.

Innymi słowy, podwyżka VAT-u będzie mocno odczuwalna dla polskich kierowców. Jednak więcej zapłacimy wszyscy. Paliwa to bowiem jeden z głównych czynników napędzających inflację.

