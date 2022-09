Początek września ze spadkami cen paliw. Ile kosztuje benzyna i diesel?

Spis treści: 01 Średnie ceny paliw w obecnym tygodniu. Co potaniało najbardziej?

02 Gdzie średnie ceny paliw są najniższe?

03 A gdzie jest najdrożej?

Monitorujący rynek paliw portal e-petrol.pl podał, że w na początku września największy spadek cen odnotowała benzyna 95.

Średnie ceny paliw w obecnym tygodniu. Co potaniało najbardziej?

Obecnie litr tego paliwa kosztuje średnio 6,52 zł., a to oznacza spadek o 9 groszy w porównaniu z poprzednim tygodniem. O 8 groszy spadła z kolei cena benzyny 98. Teraz za litr trzeba zapłacić 7,39 zł. Litr oleju napędowego kosztuje obecnie 7,63 zł. W zeszłym tygodniu kosztował on 6 groszy więcej. Najmniej potaniał autogaz. Dziś jego cena wynosi 3,15 zł, a to oznacza spadek o 3 grosze w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Wcześniej eksperci e-petrol.pl prognozowali, że benzyna 95 będzie kosztować 6,52-6,64 zł za litr, benzyna 98 z kolei 7,35-7,48 zł za litr. Olej napędowy miał kosztować 7,65-7,79 zł/l, a LPG 3,14-3,23 zł/l.

Reklama

Gdzie średnie ceny paliw są najniższe?

Najprzyjemniej tankuje się obecnie paliwa w województwie łódzkim. Właśnie tam, według portalu e-petrol.pl ich ceny są najniższe. Benzyna 95-oktanowa to koszt średnio 6,50 zł za litr (identyczna sytuacja jest w województwie śląskim i świętokrzyskim). Ci, którzy tankują olej napędowy muszą zapłacić 7,59 zł/l, a LPG - 2,98 zł/l.

A gdzie jest najdrożej?

Najwięcej za benzynę Pb 95, według danych portalu e-petrol.pl, trzeba zapłacić w województwie zachodniopomorskim. Litr kosztuje tam średnio 6,60 zł. Z najwyższą w Polsce ceną oleju napędowego muszą liczyć się tankujący na Podlasiu (7,71 zł/l). Z kolei LPG najwięcej kosztuje na Dolnym Śląsku (3,36 zł/l).

***