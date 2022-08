Po ile będziemy tankować do końca wakacji? Masz diesla - masz problem

Nie ma raczej szans na to, by przed końcem wakacji ceny oleju napędowego spadły poniżej 7 zł za litr. W lepszej sytuacji są kierowcy samochodów z silnikami benzynowymi - to paliwo nadal powinno tanieć.

Zdjęcie O ile ceny benzyny spadają, to olej napędowy może drożeć / Adam Staśkiewicz / East News