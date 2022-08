Paliwo droższe o złotówkę na litrze. To kwestia kilku tygodni

Spis treści: 01 Ceny paliw. Diesel zdrożał aż o 39 proc.

02 Tarcza antyinflacyjna a ceny paliw

03 Ceny paliw bez tarczy antyinflacyjnej

Aż o 61 gorszy na litrze zmniejszyły się od początku wakacji ceny najpopularniejszej benzyny 95-oktanowej. Średnia cena oleju napędowego zmalała od początku wakacji o 36 groszy, a LPG - o 20 groszy. Chociaż ceny wyraźnie oddaliły się od rekordów, czyli ponad 8 zł za litr benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego, w ujęciu rok do roku za paliwa płacimy zdecydowanie więcej.

Ceny paliw. Diesel zdrożał aż o 39 proc.

Z analizy biura Reflex wynika, że średnie ceny paliw na półmetku wakacji kształtują się na poziomie:



7,34 zł/l dla benzyny bezłowiowej 95,



8,07 zł/l dla benzyny bezołowiowej 98,



7,56 zł/l dla oleju napędowego,



3,34 zł/l dla gazu płynnego LPG.



Najwięcej - aż o 39 proc. - podrożał olej napędowy. W stosunku do półmetka ubiegłorocznych wakacji za litr najpopularniejszej benzyny 95-oktanowej płacimy dziś o 28 proc. więcej. Podwyżka w wysokości 22 proc. dotknęła właścicieli samochodów zasilanych gazem LPG.



Tarcza antyinflacyjna a ceny paliw

Warto przypomnieć, że jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, w Polsce wprowadzone zostały przepisy tzw. tarczy antyinflacyjnej. Dzięki niej wciąż obowiązują obniżone stawki podatku VAT na paliwa płynne. Pierwotnie paliwa obłożone były 23-procentową stawką VAT. Począwszy od 1 lutego stawka podatku obniżona została do 8 proc.

Obniżone stawki obowiązywać miały w okresie do 1 lutego do 31 lipca 2022 roku. W czerwcu, w związku z napiętą sytuacją międzynarodową, w parlamencie przegłosowano ustawę wydłużającą działanie zapisów tarczy antyinflacyjnej do 31 października 2022 roku. Co dalej? Możliwe, że do wyborów parlamentarnych tarcza antyinflacyjna będzie przedłużana, choć obecnie i oficjalnie jej koniec przewidziano na wspomnianego 31 października.



Ceny paliw bez tarczy antyinflacyjnej

W jaki sposób powrót do starych stawek podatku VAT przełoży się na poziom cen na dystrybutorach?



Powrót podatków do poziomu sprzed wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej będzie oznaczał, że udział podatków w cenie paliwa wzrośnie, a co za tym idzie nie będzie to zmiana neutralna - tłumaczy w rozmowie z Interią Urszula Cieślak z biura monitorującej rynek paliw firmy Reflex.

Jak dużych podwyżek cen paliw możemy się więc spodziewać w listopadzie? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest łatwa, dużo zależy bowiem od ceny ropy naftowej. Przywrócenie 23 proc. stawki podatku VAT spowoduje automatyczny wzrost ceny litra paliwa o różnicę wynikającą z zastosowania wyższej stawki wobec aktualnie obowiązującej 8 proc.



Jeśli ceny netto paliw na rynku krajowym pozostałyby na dzisiejszym poziomie, to przywrócenie 23 proc. stawki VAT spowoduje wzrost cen benzyny i oleju napędowego o ok. 1 zł/l i autogazu o około 0,7 zł/l, czyli wzrost cen paliw do poziomu powyżej 8 zł/l - tłumaczy w rozmowie z Interią Urszula Cieślak z Reflexu.

