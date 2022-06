Nowe podatki na paliwa mają zwiększyć "atrakcyjność" aut elektrycznych

Oprac.: Mirosław Domagała Rynek paliw

Czy mimo rekordowo drogich paliw, Unia Europejska wymusi nałożenie na na benzynę i olej napędowy kolejnych podatków? Są takie pomysły, chodzi o to, by zmusić Europejczyków do zmiany posiadanych aut na samochody elektryczne.

Zdjęcie Nie chcesz samochodu elektrycznego? Być może odpowiednimi podatkami zostaniesz przekonany, że jednak chcesz... / Stanisław Bielski / Reporter