W ciągu ostatniego tygodnia najbardziej, bo aż o 6 groszy, podrożała benzyna Pb95, która w sprzedaży detalicznej oferowana jest po 5,79 zł/l - ostatni raz tankujący płacili tyle za benzynę we wrześniu 2012 roku. Pb98 już ponad miesiąc kosztuje natomiast 5,99 zł/l. O 4 grosze wzrosła również średnia, ogólnopolska cena oleju napędowego, którego litr wyceniany jest na 5,52 zł - podobnie paliwo to kosztowało ostatnio w październiku 2013 roku. O 3 grosze podrożał też autogaz, za który płaci się przeciętnie 2,79 zł/l - tyle samo co w lipcu 2012 roku. Aktualnie zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw, jest Wielkopolska, gdzie benzyny kosztują 5,68 i 5,94 zł/l, a diesel i LPG - 5,43 oraz 2,73 zł/l.

Reklama

Benzyna Pb95 najwięcej kosztuje na Opolszczyźnie, gdzie za jej litr płaci się 5,82 zł/l. Mazowsze wyróżnia się zaś najwyższymi cenami benzyny Pb98 i oleju napędowego, za które płaci się w tej części Polski 6,08 i 5,64 zł/l. W Małopolsce, z ceną 2,83 zł/l, najdroższy jest natomiast autogaz.

Kiedy jednak spojrzy się na ceny na poszczególnych stacjach, mogą one być jeszcze wyższe. Przykładowo nasz czytelnik przesłał nam zdjęcia z Kwidzyna, gdzie cena LPG osiągnęła aż 2,99 l! Jeszcze nie tak dawno "magiczne" granice 6 zł za litr benzyny oraz 3 zł za LPG wydawały się bardzo odległe, a teraz trzeba się liczyć, że ceny będą jeszcze wyższe.



e-petrol.pl/Information Market S.A/Interia

***