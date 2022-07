Ceny paliw znowu w dół. Dobre informacje dla kierowców

Ceny paliw - gdzie najtaniej?

Jak informuje portal e-petrol.pl, litr tego paliwa kosztuje średnio 7,51 zł, co oznacza, że jego koszt spadł o 23 grosze w porównaniu z cenami z poprzedniego tygodnia. Przeciętna cena oleju napędowego również uległa obniżeniu i wynosi obecnie 7,56 zł za litr (spadek o 18 groszy). Najmniejszej obniżki doświadczył autogaz. Kosztuje 3,39 zł za litr, co oznacza, że potaniał o 6 groszy.

Najtańsze paliwa są w województwie łódzkim. Popularna Pb95 kosztuje tam 7,45 zł, olej napędowy - 7,48 zł , a LPG - 3,29 zł za litr. Najdrożej za litr benzyny 95-oktanowej trzeba zapłacić na Podlasiu. Kosztuje on średnio 7,60 zł. Tam też oraz w Małopolsce jest najwyższa cena diesla - 7,63 zł za litr. Na Dolnym Śląsku z kolei zarejestrowano najwyższe ceny LPG. Litr tego paliwa to koszt 3,59 zł.

Choć paliwa tanieją, ich cena, podobnie jak innych produktów, wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Problemów z cenami paliw należy doszukiwać się między innymi w rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rząd stara się reagować, aby skutki inflacji nie były zbyt odczuwalne dla obywateli. W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zostaną podjęte kolejne kroki w tym celu.

Spółki realizują wyższe zyski, dlatego albo poprzez regulatora, albo same spółki wypracujemy mechanizm podzielenia się tymi zyskami z obywatelami, albo wprowadzimy — tak, jak Francja, Anglia, Hiszpania — podatek od zysków nadzwyczajnych na te spółki gazowe, energetyczne, które mają, rzeczywiście, bardzo wysokie zyski. Najbliższe miesiące przyniosą rozstrzygnięcie. mówił Mateusz Morawiecki

Do tej pory rząd obniżył VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. Obniżka miała obowiązywać przez pół roku (do końca lipca), ale podjęto decyzję o przedłużeniu terminu obowiązywania obniżonej stawki podatku do końca października tego roku. Swoje działania realizował też Orlen, który postanowił wprowadzić promocje na paliwo, dzięki której członkowie programu VITAY mogą tankować paliwo o 30 groszy taniej na litrze paliwa (posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą zatankować nawet o 40 groszy taniej). Promocja obejmuje 3 tankowania miesięcznie, każde do 50 litrów paliwa. Obniżki, które wprowadził koncern spowodowały, że w celu walki o klienta, inne sieci paliwowe w Polsce również musiały podjąć takie działania. Z rabatami kierowcy mogą się spotkać także na stacjach sieci Lotos, BP, Shell i Circle K.

Ceny paliw - jakie ceny w rafineriach?

Choć na razie paliwa tanieją, trudno przewidzieć, jak długo potrwa ta tendencja. Ceny w rafineriach wprowadzają mieszane uczucia. W przypadku Orlenu średnia cena benzyny 95-oktanowej za metr sześcienny wynosi 6 850 złotych (od 9 lipca tendencja jest spadkowa). Ekodiesel z kolei zanotował wzrost i kosztuje dziś 7 080 złotych za metr sześcienny (wczoraj 7 040 złotych). Pozostaje więc dobrze wykorzystać obecną sytuację na stacjach.

