Źle zabezpieczył ładunek. To go kosztowało sporo siana

Przekonał się o tym kierowca ciągnika rolniczego, z którego przyczepy zsunęło się kilka balotów siana. Do zdarzenia doszło na na drodze wojewódzkiej nr 379 na Dolnym Śląsku. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale uszkodzony został znak i przydrożna latarnia.

Źle zabezpieczył ładunek, dostał mandat

21-letni kierowca ciągnika był trzeźwy, został ukarany mandatem. Policjanci uznali, że ponieważ ładunek na łuku drogi zsunął się z przyczepy, to jego zabezpieczenie było niewystarczające.

Na kierującego, który źle zabezpieczył ładunek, policja może nałożyć mandat karny w kwocie do 3 tysięcy złotych, bez punktów karnych. Jeśli jednak dojdzie do wypadku, sprawa trafia do sądu. W przypadku wczorajszego zdarzenia w Starym Julianowie, chociaż ładunek w pewien sposób był zabezpieczony, to jednak niewłaściwie, gdyż na łuku drogi zsunął się z przyczepy.

Zdjęcie Uszkodzona została przydrożna latarnia / Policja

Co o przewożeniu ładunku i jego zabezpieczeniu mówią przepisy?

Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym:

Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.

Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby: nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę; nie naruszał stateczności pojazdu; nie utrudniał kierowania pojazdem; nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.

Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

