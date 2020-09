Zderzenie samochodu z motocyklistą

Prowadząc samochód, czy też inny pojazd silnikowy, nie można pozwolić sobie nawet na chwilę dekoncentracji. Moment nieuwagi może kosztować czyjeś zdrowie lub życie.

Zdjęcie Motocyklista został ranny, kierowca stracił prawo jazdy /Policja

W środę wieczorem w Olsztynie doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz motocykla. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że odpowiedzialnym za spowodowanie wypadku drogowego był 24-letni kierowca volkswagena, wyjeżdżający z parkingu. Przyczyną zdarzenia było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 30-letniemu motocykliście, który poruszał się lewym pasem ruchu drogi z pierwszeństwem.

Moment zderzenia zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu.



Policjanci zbadali stan trzeźwości kierujących, obaj byli trzeźwi. Obrażenia 30-letniego motocyklisty były na tyle poważne, że został przetransportowany do szpitala, a zdarzenie ostatecznie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Funkcjonariusze zdecydowali, by 24-letniemu kierowcy volkswagena zatrzymać prawo jazdy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Przypominamy, że zgodnie z art. 177 kk sprawcy wypadku drogowego może grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze apelują do każdej grupy uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Na uwagę zasługują newralgiczne miejsca takie jak m.in. skrzyżowania, przejścia dla pieszych czy wyjazdy z posesji i z drogi podporządkowanej. Nie należy zapominać o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego.