Zderzenie pociągu z samochodem. Kierowca miał dużo szczęścia

We wtorek rano pociąg osobowy relacji Gdynia - Zakopane uderzył na przejeździe w Poroninie w samochód osobowy. Na skutek zderzenia pojazd został zrzucony z torów do rowu. Jego kierowca trafił do szpitala.

Zdjęcie Po zderzeniu z pociągiem samochód zatrzymał się w rowie / Fot: Tygodnik Podhalański /

Do zderzenia doszło około godz. 8.30 na przejeździe bez rogatek w Poroninie. Przejazd oznaczony jest jako czarny punkt i wyposażony w sygnalizację świetlną.

Reklama

Jak powiedział dowodzący akcją ratowniczą straży pożarnej brygadier Adam Romanowski, poszkodowany kierowca nie doznał poważnych obrażeń. Sam zdołał wyjść z rozbitego pojazdu, miał ranę ciętą twarzy. Pierwszej pomocy udzielił mu przejeżdżający trasą ratownik medyczny. Następnie poszkodowany został zabrany karetką do szpitala.



Pociągiem podróżowało 31 osób, w tym troje dzieci. Pasażerowie zostali komunikacją zastępczą przewiezieni do Zakopanego.

Zdjęcie Przejazd był wyposażony w sygnalizację świetlną i oznaczony jako czarny punkt, w którym zginęły 4 osoby /

Na miejscu policja wyjaśnia okoliczności wypadku.