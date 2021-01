Zaczęło się od urwanego lusterka...

​Policjanci zatrzymali po pościgu 22-latkę jadącą mazdą, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej i zaczęła uciekać. Ucieczka się nie opłaciła...

8 stycznia br. po godzinie 20.00 policjanci z tczewskiej drogówki w miejscowości Miłobądz zauważyli mazdę, która miała zerwane lusterko zewnętrzne. Stróże prawa postanowili zatrzymać samochód do kontroli, jednak kierująca zlekceważyła sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie i zaczęła uciekać.

Policjanci ruszyli w pościg za uciekającym samochodem. Kierująca osobówką widząc policjantów przyspieszyła i uciekała, łamiąc przepisy ruchu drogowego. W Tczewie na ulicy Solidarności kierująca straciła panowanie nad samochodem, uderzyła w bariery energochłonne, a następnie w radiowóz.

Policjanci zatrzymali 22-latkę kierującą mazdą. Wstępne badanie na zawartość alkoholu wykazało, że zatrzymana mieszkanka powiatu malborskiego była trzeźwa. W szpitalu została pobrana jej krew do dalszych badań, które mają wykazać, czy była pod wpływem niedozwolonych środków.

Podczas sprawdzania danych 22-latki w policyjnych systemach okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo okazało się, że samochód nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Policjanci zatrzymaną kobietę doprowadzali do policyjnego aresztu, a samochód trafił na policyjny parking.

W sobotę śledczy przedstawili kobiecie zarzut dotyczący niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo kierująca odpowie za popełnione wykroczenia, do których doszło podczas próby ucieczki.