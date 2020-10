Wywrotka z bardzo długą listą usterek

Niesprawne hamulce, zużyte i uszkodzone opony, uszkodzone klosze lamp, rozbite lusterko - to wynik tylko jednej kontroli dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Zdjęcie /ITD

Inspektorzy ITD z Wrocławia patrolujący pojazdem nieoznakowanym odcinek drogi wojewódzkiej nr 395 łączącej Wrocław ze Strzelinem, zatrzymali do kontroli wywrotkę. Samochodem transportowano ziemię z jednej z pobliskich inwestycji. Ładunek pomimo obowiązku nie był zabezpieczony plandeką. Wobec wątpliwości inspektorów co do stan technicznego ciężarówki, skierowano ją na mobilną linię diagnostyczną.



Kontrola ujawniła szereg poważnych usterek stanu technicznego, w tym różnicę sił hamowania na dwóch osiach oraz zupełny brak hamulców na trzeciej osi. Ogumienie pojazdu było zużyte z widocznymi uszkodzeniami, a na kołach ostatniej osi bieżnik miał różną rzeźbę. Szyba czołowa kabiny była pęknięta, klosze lamp przednich oraz lustro boczne rozbite. W trakcie kontroli kierujący okazał wcześniej zakupione nowe klosze lamp, których jak oświadczył nie zdążył jeszcze wymienić.



Zdjęcie / ITD

Kierowca otrzymał zakaz dalszej jazdy, a dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany. Na kierującego nałożono mandaty karne, a wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar finansowych.



Zdjęcie / ITD