Wyprzedzanie na skrzyżowaniu zakończone dachowaniem

Dachowaniem BMW zakończył się manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego. Kierująca samochodem wykonywała go na przejściu dla pieszych i skrzyżowaniu...

Kierowca ciągnika nie miał praw jazdy...

Do tego groźnego zdarzenia drogowego doszło w sobotę w miejscowości Siemień na Lubelszczyźnie.

Jak ustalili policjanci, kierująca pojazdem marki BMW wykonywała manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego. Niestety, wybrała na to nieodpowiednie miejsce na drodze. Swoje działanie wykonała na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu i przy podwójnej linii ciągłej. Jakby tego było mało, kierujący ciągnikiem Ursus akurat skręcał w lewo.

Doszło do zderzenia pojazdów, a jego siła była tak duża, że od traktora została urwana przednia oś. Natomiast BMW wyleciało z drogi i dachowało i na przydrożnym polu. 21-latka, która kierowała autem, z niewielkimi obrażeniami trafiła do szpitala na obserwację.

Kierująca BMW wyprzedzała na przejściu i skrzyżowaniu

Kierujący ciągnikiem nie doniósł żadnych obrażeń, ale okazało się, że nie powinien on w ogóle wsiadać za kierownicę, bo nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Za to wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Badanie alkomatem wykazało, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Samochód dachował w polu...

