Wypadek w Świecy. Narzeczeni zginęli dzień przed ślubem

Do tragicznego wypadku doszło we wtorkowe popołudnie w Świecy. W zderzeniu z ciężarówką zginęła kobieta i mężczyzna podróżująca autem osobowym. Jak się okazuje, byli to narzeczeni, którzy w środę mieli wziąć ślub.

Zdjęcie Narzeczeni, którzy jechali Citroenem C3, zginęli na miejscu / Tomasz Wojtasik / PAP