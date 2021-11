Od poniedziałku zostaną zamknięte lewe pasy ruchu na drodze krajowej nr 47 czyli popularnej Zakopiance w Nowy Targu. Utrudnienia są związane z budową podpór dla węzła nowej Zakopianki i potrwają do końca maja 2022 r. - poinformowała GDDKiA.

"By wykonać podpory w pasie rozdziału niezbędne jest zamknięcie lewych pasów jezdni na odcinku ok. 400 m. Ruch odbywał się będzie tylko prawymi pasami" - informuje Generalna Dyrekcja.

W ramach budowy węzła Nowy Targ Południe w ciągu nowej dwujezdniowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ, powstaną dwa równoległe wiadukty powstające nad linią kolejową i ul. Krakowską. Lewy wiadukt będzie miał 269,8 m długości, a prawy 284,3 m długości.

Powstający od czerwca 2020 r. ostatni odcinek nowej, dwujezdniowej Zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu będzie kosztował ponad 880 mln zł. Odcinek liczy ponad 16 km, a spora jego część będzie poprowadzona po wiaduktach. Najdłuższy wiadukt na tym odcinku powstanie na wysokości Nowego Targu i będzie miał 850 m długości, a kolejny co do wielkości - w miejscowości Lasek - 690 m długości Droga ma powstać do 2023 roku.



