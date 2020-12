Ukradł znajomym Daewoo i wydachował w rzece

​Zarzuty kradzieży i kierowania pojazdami, pomimo braku uprawnień i w stanie nietrzeźwości, usłyszał 21-latek z powiatu miechowskiego (Małopolskie) - podała policja. Mężczyzna miał najpierw ukraść skuter, bo nie miał czym wrócić do domu, a potem auto, którym dachował w rzece.

Zdjęcie Mężczyzna już trafił w ręce policjantów /Stanisław Bielski /Reporter

"Teraz sąd zdecyduje, jak długo ten młody człowiek będzie pozbawiony wolności" - przekazał w czwartek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Reklama

Według jego relacji, 21-latek miał pod koniec listopada skraść skuter w Falniowie koło Miechowa. Mężczyzna zabrał cudzy pojazd sprzed bloku, ponieważ - jak sam tłumaczył - nie miał czym wrócić od znajomych do domu. Gdy nie był już mu potrzebny, zaparkował go w stodole znajomego, gdzie skuter pozostał do zatrzymania mężczyzny przez policję.



Na drugi dzień 21-latek miał bez wiedzy znajomych zabrać im samochód marki Daewoo. Młody kierowca podczas jazdy stracił panowanie nad pojazdem, dachował i zatrzymał się w rzece. Wydostał się z samochodu i uciekł z miejsca zdarzenia.



"Miał świadomość, że ma dożywotni, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - podkreślił rzecznik małopolskiej policji.



Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży, krótkotrwałego użycia pojazdu mechanicznego oraz kierowania pojazdami mechanicznymi, pomimo prawomocnych wyroków zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za ich prowadzenie w stanie nietrzeźwości.