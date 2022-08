Trasa S14 - Zachodnia Obwodnica Łodzi. Kiedy zamknięcie ringu?

Aglomeracja łódzka już niedługo doczeka się pełnej obwodnicy. Do okalających ją tras A1, A2 i S8 dojdzie ekspresowa droga S14 łącząca węzeł Emilia na A2 z węzłem Róża na S8.

Trasa S14 - 16 km do końca

O oddaniu do użytku odcinka trasy S14 łączącego węzły Łódź Lublinek i Aleksandrów Łódzki pisaliśmy pod koniec czerwca i więcej możecie o tym przeczytać w tekście po lewej. W budowie jest jeszcze ostatni, liczący 16 km odcinek od węzła Łódź Teofilów do autostrady A2.

Prace na tym odcinku są zaawansowane w ok. 70 procentach co oznacza, że jeśli pogoda pozwoli i nie nastąpią żadne nieprzewidziane trudności, a także odbiory techniczne przejdą sprawnie, to całość trasy S14 zostanie oddana zgodnie z planem, czyli na wiosnę przyszłego roku.

Trasa S14 - przed kierowcami jeszcze kilka miesięcy utrudnień

Do tego czasu kierowcy korzystający z tej trasy muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem z powodu trwającej budowy węzeł Aleksandrów Łódzki nie zyskał jeszcze swojej docelowej formy. Z tego powodu cały ruch ze strony drogi S8 kierowany jest na DK71, co w godzinach szczytu powoduje zatory na wchodzących w skład węzła rondach.

Węzeł Aleksandrów Łódzki był w czasie prac roboczo nazwany Łódź Teofilów. Z kolei powstający węzeł Zgierz Zachód nosił nazwę Aleksandrów Łódzki. Decyzję o zmianie nazw węzłów podjęła GDDKiA.

Aglomeracja łódzka ze względu na swoje położenie w centralnej Polsce, na przecięciu autostrad A1 i A2, boryka się z problemem dużego ruchu tranzytowego. Domknięcie trasą S14 obwodnicy Łodzi i okolic umożliwi omijanie centrów miast, a co za tym idzie szybszą, płynniejszą i bezpieczniejszą jazdę.

