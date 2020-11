Tragiczny wypadek trójki nastolatków

Policjanci wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj (11 listopada) przed północą w Opatkowicach w gminie Puławy, w którym zginęło troje nastolatków.

Zdjęcie /Policja

Do wypadku doszło 11 listopada tuż po godzinie 23:00 na drodze z Opatkowic do Łęki. Jak ustalili policjanci, kierujący Peugeotem na wzniesieniu i łuku drogi biegnącej przez wał wiślany, zjechał z drogi, a następnie z nasypu wału wiślanego gdzie wzbił się w powietrze. Samochód uderzył w drzewo, po czym dachował i wpadł do zbiornika wodnego, kołami do góry.

Służby ratownicze zostały powiadomione bardzo szybko, przez osoby, które jechały samochodem z przeciwnego kierunku jazdy. Na miejsce, poza policją zadysponowano straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe. Konieczne było użycie przez straż specjalistycznego sprzętu żeby wydostać z auta osoby, które nim podróżowały.

Mimo natychmiast podjętych czynności ratowniczych oraz długo prowadzonej reanimacji, życia uczestników wypadku nie dało się uratować. To dwóch młodych mężczyzn w wieku 18 i 19 lat z powiatu opolskiego oraz 15-latka z powiatu puławskiego. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia.